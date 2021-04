Ciclista Juninense prepara el debut en la “burbuja” de Concordia, Entre Ríos

Ciclista Juninense prepara el debut en la burbuja de Concordia, el que se dará el próximo miércoles desde las 16.30 ante Tomás de Rocamora.

San Antonio de Padua de la Concordia es la segunda ciudad más densamente poblada de Entre Rios, ubicada sobre la margen derecha del río Uruguay.

Hasta allí viajará el Verdirrojo para enfrentar tres finales donde buscará la mayor cantidad de puntos posibles que directamente lo reafirmarían en la tabla posicional, tras dar una importante ventaja inicial.



Quilmes renovó autoridades

La pasada semana, en el gimnasio “José Martínez”, de la sede social de Luro 3868, se realizó la postergada Asamblea General Ordinaria de Quilmes de Mar del Plata, con la presentación de la Memoria y Balance correspondientes a los años 2019 y 2020, y también la renovación de autoridades.

La nueva comisión directiva quedó así conformada:

Presidente: Jorge Unzué; Vicepresidente: Roberto Andriotti Romanín; Vocales titulares: Néstor Inchaurrondo, Antonio Troiano, Gustavo Fernández, Lucas Reale, Daniel Vera, Marcelo Jiménez, Facundo Arenas, Angel Filippini, Enrique Andriotti Romanín, Martín Almaraz, Silvana Duhalde y Gustavo Giordano. Vocales suplentes: Pablo Zabala, Fernando Unzué, Eduardo Romanín, Eduardo Castellano y Lidia Caló. Revisores de cuenta titulares: Carlos Palumbo, Raúl García y Héctor Antuña. Revisores de cuenta suplentes: Jorge Caucabeni y Héctor Ares.



Fixture (Concordia)

Miércoles 28

16.30 Rocamora vs Ciclista

19.05 Estudiantes Cdia vs Estudiantes (Ol)

Parque Sur vs Quilmes (postergado)



Jueves 29

16.30 Parque Sur vs Ciclista

19 Rocamora vs Estudiantes (Ol)

Estudiantes Cdia vs Quilmes (postergado)



Sábado 1/5

14 Estudiantes (Ol) vs Parque Sur

16.30 Ciclista vs Estudiantes Cdia

Quilmes vs Rocamora (postergado)



Domingo 2/5

14 Lanús vs Del Progreso (Atenas)

21.30 Racing CH vs Atenas (Viedma)



Martes 4/5

11 Lanús vs Rivadavia Mza (Atenas)

19 Viedma vs Villa Mitre (Atenas)

21.30 Parque Sur vs Estudiantes Cdia (C. del Uruguay)

Viernes 7/5

19 Lanús vs Gimnasia La Plata (Viedma)



Fixture Viedma

Fecha 1: Miércoles 28 de abril

14.05 Del Progreso vs Gimnasia (en Viedma)

16.30 Villa Mitre vs Rivadavia (en Patagones)

19.05 Dep. Viedma vs Racing (en Viedma)

21.30 Atenas vs Lanús (en Patagones)



Fecha 2: Jueves 29 de abril

14.05 Racing vs Villa Mitre (en Patagones)

16.30 Rivadavia vs Del Progreso (en Viedma)

19.05 Gimnasia vs Atenas (en Patagones)

21.30 Lanús vs Dep. Viedma (en Viedma)



Fecha 3: Sábado 1 de mayo

14.05 Del Progreso vs Racing (en Viedma)

16.30 Villa Mitre vs Lanús (en Patagones)

19.05 Dep. Viedma vs Gimnasia (en Viedma)

21.30 Atenas vs Rivadavia (en Patagones)



Fecha 4: Domingo 2 de mayo

14.05 Gimnasia vs Villa Mitre (en Patagones)

16.30 Lanús vs Del Progreso (en Viedma)

19.05 Racing vs Atenas (en Patagones)

21:30 – Rivadavia vs Dep. Viedma (en Viedma)



Fecha 5: Martes 4 de mayo

11.05 Lanús vs Rivadavia (en Viedma)

19.05 Del Progreso vs. Atenas (en Patagones)

21.30 Dep. Viedma vs. Villa Mitre (en Viedma)

Fixture Chaco

Miércoles 28

16.30 Estudiantes Tucumán vs Central Ceres (Santa Fe)

19.05 Riachuelo La Rioja vs Villa San Martín (Chaco)



Jueves 29

16.30 Estudiantes Tucumán vs Riachuelo La Rioja

19.05 Salta Basket vs Villa San Martín (Chaco)



Sábado 1/5

16.30 Central Ceres (Santa Fe) vs Salta Basket

19.05 Villa San Martín (Chaco) vs Estudiantes Tucumán



Domingo 2/5

16.30 Estudiantes Tucumán vs Salta Basket

19.05 Central Ceres (Santa Fe) vs Riachuelo La Rioja



Martes 4

11 Central Ceres (Santa Fe) vs Villa San Martín (Chaco).