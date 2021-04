San Martín y Regatas definen quién enfrentará a San Lorenzo de Almagro en la otra llave de semis

San Martín y Regatas juegan hoy a las 10.30 para definir el último cupo de equipos clasificados a semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol. Juegan en el estadio Héctor Etchart de Ferro Carril Oeste y el ganador enfrentará nada menos que a San Lorenzo de Almagro, equipo que busca el pentacampeonato.



El juego anterior

San Martín nesitaba dar vuelta de página y tener un partido como el del segundo punto. Feroz, muy luchado, sufriendo hasta el último segundo pero consiguiendo el objetivo: ganar, como fuese, pero ganar. Partidazo, que terminó en suplementario, a favor de un Rojinegro (94-92) que forzó el tercer partido ante Regatas y envió el play off a desempate.

Inolvidable clásico, digno de playoffs. Independientemente del juego, partidos como estos también se ganan con el corazón, actitud y entrega. A ninguno de los dos les faltaron esas ganas, pero la importancia en esta historia de Jonathan Machuca fue lo que rompió esa paridad, por ser ese factor que lo decidió todo. El base la descosió en el suplementario, vistiéndose de héroe en el último segundo para anotar el agónico doble ganador, en suspensión, casi sin tiempo, con mucha sangre fría. Terminó con 21 puntos y 6 asistencias.

Más allá de Machuca, el trabajo colectivo volvió a ser la clave para este equipo que se conoce de memoria y que, cuando está en sintonía, se motiva aún más y es difícil de quebrar. Se vio también desde el espíritu de Basabe y las apariciones de Zanzottera y Saiz.

San Martín estuvo más cómodo que en el Juego 1 y se notó. Pudo imponer su defensa, incomodó a Regatas y no le permitió correr la cancha, haciéndolo entrar en baches. Lo obligó a tirar de tres y defendió tan fuerte dentro la pintura que el juego interior remero no pesó (gran defensa sobre Gallizzi en la primera mitad, sin dejarlo anotar ni crear juego hacia sus compañeros).



Todas las fechas de semis

Quimsa vs Boca

Martes 27 - 18.00 horas - El Templo del Rock

Jueves 29 - 18.00 horas - El Templo del Rock

Sábado 1 - 18.00 horas - El Templo del Rock

San Lorenzo vs (Regatas o San Martín)

Miércoles 28 - 18.00 horas - El Templo del Rock

Viernes 30 - 18.00 horas - El Templo del Rock

Domingo 2 - 18.00 horas - El Templo del Rock.