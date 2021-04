Joaquín Gamazo: “En Italia, lo relacionado con el Covid está todo muy bien controlado”

El juninense Joaquin Gamazzo se encuentra jugando en el Virtus Lumezzanne de Italia y habló con Democracia acerca de esta experiencia. Nos cuenta cómo está el país acerca del Covid 19.

“Me encuentro bien, ya habituado porque llevo bastante tiempo aquí".

"Estamos bien, disputando un torneo más corto, con más grupos que el año pasado. Un torneo diverso por la pandemia, nos encontramos en un buen momento, pero con algunas bajas que de a poco se van acoplando, todo por la situación de la Covid 19”, empezó diciendo.

El pívot además habló de Italia: “Está tranquilo acá en Italia, porque todos se cuidan. Estás obligado a cuidarte y respetar las normas. Nos hisopan 48 horas antes de cada partido y eso te habilita a jugar o a no, está bien controlado y te exigen estudios médicos, si sos positivo luego de recuperarte o hacer la cuarentena”.

La comodidad

“Nos sentimos protegidos y seguros en ese sentido".

"Me siento cómodo porque estoy en un club en el que solo hay que preocuparse por entrenar y jugar. No sé si es igual en todos lados, me siento cómodo y agradecido porque tengo trabajo y puedo hacer lo que me gusta”, amplio el ex-Estudiantes de Olavarría.



La Liga Argentina

“Sigo siempre La Liga Argentina, principalmente a los equipos en los que jugué o tengo amigos, como Atenas o como Estudiantes de Olavarría, donde uno de mis mejores amigos que hice gracias al básquet ahora está cerca, manejando Estudiantes. Pero sigo partidos en los que juegan excompañeros o exequipos. Siempre sigo en contacto con ellos”.



Los pro y contra

“Lo que menos me gusta es estar lejos de mis seres queridos y de mis tradiciones del día a día, pero es trabajo y podemos hacerlo y eso es lo más importante".

"Estoy en un club bueno en el que nada te falta y eso lleva a un ambiente de trabajo tranquilo y seguro. Creo que con esta pandemia en todos lados es difícil de encontrarlo. Tengo varios compañeros que repetimos equipo y logré una amistad y se hace más llevadero todo”, finalizó.



Argentinos en España

En la continuidad de la competencia en la Liga Endesa, siguió la fecha 33 con un duelo clave con duelos con diferentes objetivos. En ese sentido, en la tarde del sábado hubo una victoria clave de BAXI Manresa en condición de local, 102 a 101, ante Movistar Estudiantes.

El triunfo los ubicó en la octava plaza de la Liga Endesa, metiéndolos momentáneamente en los Playoffs. Con el récord de 15 victorias y 17 traspiés, superó la línea de Unicaja, quien todavía adeuda tres encuentros y lo puede volver a pasar.

Manresa llegó a tener controlado el encuentro al punto de llegar a sacar 22 puntos de ventaja en el transcurso de la segunda mitad. Nada parecía dudar de su solvencia tanto ofensiva como defensiva.

Pero los madrileños hicieron un esfuerzo grandísimo por pelear la victoria. Ganaron 30-15 el parcial final y llegaron a ponerse al frente con un par de libres (99-101), pero Scott Eatherton salvó al local con un doble y falta tras tomar el rebote ofensivo.

Eatherton cerró como el punto más alto del ataque de BAXI. Terminó con un doble-doble producto de 17 tantos (5-9 en dobles, 1-1 en triples y 4-4 en simples) y 12 rebotes. También dio cuatro pases gol.

El argentino Juan Pablo Vaulet también regaló una destacada presencia en ataque. El ex Bahía Basket totalizó 14 puntos (4-8 en dobles, 1-1 en triples y 3-3 en tiros libres), siete rebotes y dos faltas personales en 21 minutos en cancha. Principalmente maravilló a propios y extraños con un par de volcadas impresionantes.

UCAM Murcia dio muestras de su mejor andar en su visita a San Sebastián. Derrotó a Acunsa Gipuzkoa Basket 88-78 y firmó su décimo tercera victoria de la temporada que lo deje en la categoría por un año más.

Los anfitriones, dirigidos por el argentino Marcelo Nicola, no levantan cabeza y volvieron a ceder otro juego. A falta de cinco fechas para el cierre de la campaña, están últimos en la tabla con récord de 7 éxitos y 24 traspiés. Quedaron a dos encuentros de Movistar Estudiantes, el último en salvarse.

La clave del juego pasó por el buen desarrollo ofensivo por parte de la visita en los tres primeros períodos. Cerró con un 41% en triples, un 55% en dobles y ganó la lucha por los rebotes con 39 en total.

Isaiah Taylor fue el más destacado del elenco de Sito Alonso con 25 unidades, producto de un 4-6 en triples, 4-10 en dobles y 5-5 en libres. También dio cuatro asistencias y tomó tres rebotes.

En el elenco local el goleador del equipo fue el bahiense Lucas Faggiano, quien terminó con 13 unidades (3-4 en triples, 1-3 en dobles y 2-2 en tiros libres). Brindó dos asistencias, capturó dos rebotes, perdió cuatro balones y cometió dos faltas personales.

El argentino, que había anotado solo cinco puntos a lo largo de tres cuartos, se destapó con ocho unidades más en el último cuarto. Coincidió con el mejor momento de Gipuzkoa, que cerró 20-17 el cuarto a favor.