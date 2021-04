San Lorenzo es semifinalista y va por el pentacampeonato

El vigente campeón de la Liga Nacional vapuleó a Instituto por 98-78, barrió la serie de cuartos de final y celebró su clasificación con otra actuación categórica de un plantel que volvió a plasmar su profundidad. No será sencillo arrebatarle el cinturón al Ciclón, un equipo que conquistó los últimos cuatro torneos y sueña con el pentacampeonato.

Gustavo Peirone ajustó tras la abultada derrota inicial con el objetivo de domar al tridente que había dominado el primer juego. Pero San Lorenzo, que en la mitología del básquet nacional es la Hidra de Lerna, no necesitó grandes actuaciones de Nicolás Aguirre ni de Roberto Acuña. Ni siquiera tuvo que brilar José Vildoza para quedarse con el boleto a las semifinales porque Silvio Santander siempre tiene una respuesta bajo la manga, gracias a la pluralidad de recursos de la nómina más completa de la Liga.

Nicolás Romano fue implacable: anotó 24 puntos y aportó 9 rebotes en una tarde que rozó la perfección con un 88% de cancha (5-6), 100% de tres (3-3) y 100% desde la línea de libres (5-5). Máximo Fjellerup secundó a su líder con 16 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias. Kevin Hernández fue sumamente productivo con 12 puntos en 18 minutos y Pepe Vildoza aportó otras 14 unidades aunque no fue su tarde más eficaz.

Campeón en las últimas cuatro ediciones, el conjunto de Boedo le mandó un mensaje a la Liga en general y a Quimsa, el número uno de la temporada regular y su principal amenaza, en particular: no será sencillo sacarle la corona que le pertenece hace cinco años.

Igualó San Martín

San Martín igualó la serie en el clásico correntino de cuartos de final 1-1 contra Regatas. Anoche se impuso por 94-92 en suplementario (80 iguales). Desempatan el domingo.