Quimsa y Boca Juniors chocan en semifinales

La Fusión superó una dura prueba de fuego frente a Comunicaciones, que se le plantó desde el inicio del juego y se impuso por 90 a 80 en un partidazo. Pero no fue un trámite fácil para el número uno de la fase regular, que brindó otra muestra de carácter y jerarquía para ratificar su principal objetivo: ir en busca del título.

Hubo demasiadas distracciones por parte de ambos bandos en los dos costados de la cancha. La Fusión no encontraba el camino ante un Comu que le planteó una defensa con presión alta y lo desgastó, sobre todo en el comienzo del encuentro.

Los tiradores estrella del conjunto santiagueño no pudieron lucirse como casi siempre en ataque. La base a partir de donde generan juego estuvo disminuida ante la ausencia de Franco Baralle, quien no estuvo presente por un golpe. Lejos estuvieron de ese nivel de excelencia al que acostumbraron al básquet argentino. Quimsa no fue contundente ni en su juego rápido en transición ni en el ataque estacionado. Su MVP, Brandon Robinson, desconocido.

Comu aprovechó las pérdidas de su rival para generar juego a partir del contraataque. Buscó tener posesiones más largas para manejar los hilos del encuentro. La cortina entre Jordan Adams, máximo artillero con 22 puntos, y Austin Williams funcionó a la perfección en las acciones para atacar el aro. Las penetraciones en el poste bajo de Mariano Fierro (finalizó con 12) y el trabajo de Miguel Gerlero (18) fueron factores fundamentales para el Aurinegro.

Fue un parcial de 12-0 el que le volvió a dar vida al elenco de Sebastián González para remontar una diferencia que llegó a ser de 11 puntos durante el segundo parcial. Quimsa presionó en defensa y comenzó a aplacar los tiros de su contrincante, mientras encontró su ansiada fluidez en ataque con Alejandro Diez (16 puntos), Leonardo Mainoldi (15, 5-6 en triples) y Nicolás Copello (18, 5-6 en triples) como abanderados. Fue fundamental el tiro externo, clave para Quimsa gracias a su 59% de efectividad. Comu resistió los embates y logró cerrar la primera mitad con una desventaja de apenas cuatro puntos.

La lucha en los rebotes fue incansable y de extrema paridad en ambos costados de la cancha. Las infracciones jugaron un papel protagónico, un apartado en el que Comunicaciones aprovechó su mayor eficacia, cobraron protagonismo y desde allí fue Comu el que estuvo más efectivo, con 16 aciertos en 22 lanzamientos. No fue una buena tarde de Quimsa desde la línea de libre, con apenas un 50% de aciertos.

El número uno de la fase regular combatió, puso paños fríos en los últimos minutos y se llevó una victoria dificilísima tomando diez de ventaja en el desenlace. Copello y Gramajo se colocaron la capa de héroes para destrabar un encuentro totalmente parejo y que pudo ser para cualquiera de los dos hasta el segundo final.



Boca a semis

En segundo turno, Boca Juniors dejó fuera del certamen a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, derrotándolo 78 a 70. El exjugador de Argentino de Junín, Nicolás de los Santos, fue la figura con 10 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos.

Boca y Quimsa serán los protagonistas de una de las llaves semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol.



Hoy

15.30 Instituto (0) vs San Lorenzo (1)

18.05 San Martín (0) vs Regatas (1).