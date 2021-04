Daniel Jaule: “En general lo ganamos de punta a punta, más allá de la reacción de ellos”

Daniel Jaule se mostró muy conforme con lo que hizo el equipo en la cancha y luego del partido habló con Democracia.

Esto dijo: “Fue un partido supercomplicado. Ellos están terceros, peleando arriba. Tuvimos un primer cuarto de ensueño, pero nosotros éramos conscientes de que la reacción de ellos iba a llegar. Jugamos contra un equipo durísimo que vino a ganar.

Para nosotros lo importante es que pudimos mantener la diferencia que sacamos de entrada y ganar.

Estoy muy contento. El equipo está cada vez mejor. Lógicamente que uno se va a apoyar siempre en lo bueno porque el resto es absolutamente corregible. Cuando vos sacás 20 de diferencia, por ahí también la cabeza juega. Pero en general lo ganamos de punta a punta, más allá de la reacción de ellos.

Ahora estamos mucho mejor en la tabla de posiciones y vamos a una burbuja para nosotros fundamental para meternos en los ocho de arriba, que es lo que queremos”.

Se viene Concordia

Ciclista comienza a preparar el viaje a Concordia, Entre Ríos, donde desde el domingo comienza con una serie de tres partidos claves.

Fixture (Concordia)

Domingo 25

16.30 Parque Sur vs Quilmes

19 Rocamora vs Ciclista

21.30 Estudiantes Cdia vs Estudiantes (Ol)



Lunes 26

16.30 Parque Sur vs Ciclista

19 Rocamora vs Estudiantes (Ol)

21.30 Estudiantes Cdia vs Quilmes

Miércoles 28

16.30 Quilmes vs Rocamora

19 Estudiantes (Ol) vs Parque Sur

21.30 Ciclista vs Estudiantes Cdia



Jueves 29

11 Estudiantes (Ol) vs Quilmes



Lunes 3 de mayo

21.30 Parque Sur vs Estudiantes Cdia.