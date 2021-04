Victorias de Boca Juniors y Quimsa en cuartos de final

Boca Juniors derrotó ayer en primer turno a Gimnasia de Comodoro Rivadavia por 79 a 70. El partido circuló por los carriles esperados, parejo, sin sacarse grandes diferencias. Cada defensa y ataque exitoso se festejó y ese desborde enérgico se sintió, sin tanta presión pero sí con mucho oficio desde ambos bandos. Terminó siendo victoria para Boca por 79-70, que dio un paso importante en la serie para quedar match point.

Boca no gozó de la mejor versión de Schattmann, quien no pudo asumir muchas responsabilidades porque el planteo rival funcionó pero encontró variantes gracias a un Miller (21 puntos y 9 rebotes, con 31 de valoración) dominante cerca del aro, la experiencia de Boccia (16 más 6) y la figura de Buendía que demostró por qué fue el mejor sexto hombre de la Liga, entregando soluciones en todo momento.

Fue fundamental el trabajo de Buendía, quien se cargó el equipo al hombro y contagió a sus compañeros: firmó una planilla de 16 puntos, 6 asistencias y 25 de valoración. Fue el revulsivo Xeneize, protagonista exclusivo de la reacción que le permitió dar una desventaja de nueve puntos. La rebeldía del cordobés tuvo un impacto positivo en sus compañeros, enchufándolos en el trámite. Fue uno de los mejores partidos, por fineza, peso dentro del juego y la importancia de unos cuartos de final, para el base cordobés que dio otra demostración de su maduración. Fue el motor del equipo gracias a su lectura, su precisión y su carácter.

Gimnasia, por su parte, trató de provocar errores en Boca: su propuesta fue tapar todas las variantes de la otra vereda. En ataque también supo responder con buenos argumentos gracias al gran pasaje de Yoanki Mencia en el tramo decisivo. Más allá del arranque intenso de Orresta más algunos highlights de Giorgetti, Romero y Rivero, se desdibujó sobre el final y no pudo seguirle el paso a Boca.

Boca reaccionó a partir de su tiro externo, especialmente a partir del determinante ingreso de Buendía que le permitió cerrar mejor el penúltimo parcial con un resultado exiguo de cuatro puntos (60-56) y el desenlace por definirse.

En el final se vio lo mejor: Buendía terminó de convertirse en la figura del equipo por su preponderancia en el momento justo y por darle aire a un Boca que consumó su remontada pra llevarse el primer juego de la serie de cuartos de final. Con actitud y mucho carácter.

Ganó Quimsa

En segundo turno, Quimsa de Santiago del Estero derrotó con facilidad a Comunicaciones de Mercedes por 84-76 (20 de Ismael Romero Fernández, 17 de Mauro Cosolito). Hoy se juega el clásico correntino Regatas San Martín a las 15.30 y luego San Lorenzo con Instituto.