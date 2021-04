Ciclista y Racing se miden en el Coliseo

Ciclista Juninense y Racing Club de Chivilcoy jugarán esta noche en el Coliseo del Boulevard.

El partido será a las 20 en vez de las 21.30 como originalmente estaba programado.

Ciclista necesita los dos puntos para salir definitivamente del fondo de la tabla posicional y encaramarse en el lote de los equipos que pelearán por un lugar entre los ocho primeros que irán por el ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol.

Racing viene mejor ubicado en la tabla. Sumó al ex Argentino de Junín, Agustín Cavallín, y va a probar si está en condiciones de jugar el Cholo Martirena.

Dirigen este partido los capitalinos Raúl Lorenzo, José Domínguez y Franco Ronconi.

El dato

Ciclista no es local desde el viernes 13 de marzo de 2020 cuando recibió a Gimnasia y Esgrima La Plata y perdió 88-69 (23 de Pablo Alderete y 20 de Dominc Woodson para el ganador; 17 de Gregory Curvelo Suárez para Ciclista), con arbitraje de Tarifeño, Reyes Borrás y Dell´Aquila.

Fixture (Concordia)

Domingo 25

16.30 Parque Sur vs Quilmes

19 Rocamora vs Ciclista

21.30 Estudiantes Cdia vs Estudiantes (Ol)



Lunes 26

16.30 Parque Sur vs Ciclista

19 Rocamora vs Estudiantes (Ol)

21.30 Estudiantes Cdia vs Quilmes



Miércoles 28

16.30 Quilmes vs Rocamora

19 Estudiantes (Ol) vs Parque Sur

21.30 Ciclista vs Estudiantes Cdia



Jueves 29

11 Estudiantes (Ol) vs Quilmes



Lunes 3 de mayo

21.30 Parque Sur vs Estudiantes Cdia