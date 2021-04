Finalmente Ciclista y Racing juegan sin público

Luego de varios dimes y diretes, Ciclista Juninense y Racing Club de Chivilcoy mañana jugarán sin público en el Coliseo del Boulevard.

El partido cambió de horario. Será a las 20 en vez de las 21.30 como originalmente estaba programado.

Quilmes, con 7 positivos, no va a Concordia

Siete jugadores de Quilmes de Mar del Plata dieron positivo de Covid-19, luego de habérsele practicado los hisopados al plantel al regreso de la burbuja de la ciudad de Lanús. De este modo, el "Tricolor" no jugará los partidos programados en la burbuja de Concordia (Entre Ríos) desde el 25 al 29 de abril próximos.

Los confirmados son: el entrenador Manuel Gelpi y los jugadores Tirrell Brown, Raúl Pelorosso, el experimentado Alejandro Reinick y los basquetbolistas juveniles Nicolás García, Ezequiel Martín, y Tomás Nally. De acuerdo a un comunicado emitido por el club, "todos se encuentran cursando la enfermedad en buen estado y cumpliendo el aislamiento correspondiente, como así también sus contactos estrechos. Una vez finalizada esta etapa, se realizará un nuevo test a toda la delegación".

Quilmes solicitó a la Asociación de Clubes de Básquet que reprograme sus partidos ante el dueño de casa, Estudiantes de Concordia, y con Estudiantes de Olavarría, Tomás de Rocamora y Parque Sur (estos dos últimos de la ciudad de Concepción del Uruguay).

Fixture

Domingo 25

16.30 Parque Sur vs Quilmes

19 Rocamora vs Ciclista Juninense

21.30 Estudiantes Concordia vs Estudiantes (Ol)

Lunes 26

16.30 Parque Sur vs Ciclista

19 Rocamora vs Estudiantes (Ol)

21.30 Estudiantes Concordia vs Quilmes

Miércoles 28

16.30 Quilmes vs Rocamora

19 Estudiantes (Ol) vs Parque Sur

21.30 Ciclista vs Estudiantes de Concordia

Jueves 29

11 Estudiantes (Ol) vs Quilmes

Lunes 3 de mayo

21.30 Parque Sur vs Estudiantes de Concordia