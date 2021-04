Ciclista Juninense enfrentará este miércoles a Racing Club de Chivilcoy

Ciclista Juninense vuelve a ser local tras más de un año sin jugar en el Coliseo del Boulevard.

Este miércoles recibirá la visita de Racing Club de Chivilcoy, en un juego que puede considerarse “bisagra” para la tabla posicional y teniendo en cuenta que acto seguido el Verdirrojo parte hacia una nueva burbuja en Concordia.

Para este partido habrá presencia de público, todo dentro de los parámetros permitidos por los protocolos del Covid 19.

Racing viene de ganarle a Lanús

Primero hay que saber sufrir, para después reír. Tanto remar contra corriente se transmutó en celebración para Racing de Chivilcoy, que pegó el golpe en el instante decisivo en los segundos finales para ganar 74-73 ante Lanús, por la Fase Regular de la Liga Argentina.

El elenco de Diego D’Ambrosio pasó al frente a falta de 52 segundos, tras ser dominado durante todo el segundo tiempo y un doble de Fernández con 20 segundos en el reloj le permitió celebrar a lo grande. Un cotejo plagado de ausencias en ambos rincones, y rotaciones cortas, pero muy dramático.

La Academia engordó su récord a 6-3 (66%) para escalar a la tercera posición de la Conferencia Sur, mientras que el Granate cerró su tránsito por la burbuja con una cosecha 4-6 para navegar por la novena colocación.

La noche dispuso de un héroe, un hombre en llamas, el interno Julián Morales con 29 puntos (14 en el último cuarto) y 9 rebotes, secundado por Junior Peralta con 17 tantos y 6 recobres. En el perdedor se destacó Justin Evertt con 21 unidades (10/25 de cancha) y 16 rebotes.

La historia comenzó con desatenciones de Lanús y un Racing resolutivo, que tuvo en Morales (8) un generador de anotaciones. Lo de Chivilcoy protegieron su pintura y congestionaron el traslado de Pérez, para imponerse en ese segmento 22-15.

En el segundo capítulo se produjo una reacción del Granate, con los triples de Mariani (6) para acercarse 26-23, a los 3 minutos. Empero, el local ingresó en una vorágine de desprolijidad (4 pérdidas de Gilmore). En un contexto de bajo goleo, la Academia aprovechó los 5 minutos sin anotar del oponente para plasmar una corrida 9-0 y distanciarse 35-23, con 2:35 minutos. Tras el tiempo muerto de Costa, el anfitrión achicó y cerró abajo 35-30.

Tras el descanso largo, Racing volvió con su energía para tomar una buena renta 41-32. Sin embargo, la cargas de faltas y un renacer de Lanús provocaron un viraje notorio. El Granate ajustó su puntería de triples (4/7), así como halló el desequilibrio de Pérez (10) y levantó su intensidad defensiva para un pasaje furioso 14-2 para pasar al frente 46-43, con 3:50 por jugar. D’Ambrosio gastó sus tres tiempos muertos para despertar a su elenco, pero no alcanzó dado que el local clausuró con una ventaja 55-48 (25-13 en el cuarto).

En el último episodio se estiró el dominio de Lanús con su máxima 62-51, a los 3 minutos. Lejos de asumir el control, el Grana ingresó en una merma de su producción y decisiones equívocas. Morales (14) se puso el traje de figura y guió a su equipo a acechar 69-68, con 2:50 en el reloj.

El tramo de desenlace se caracterizó por las dificultades para anotar, hasta que Peralta clavó un triple con tablero para adelantar 72-71, con 52 segundos, después de más de 15 minutos de estar en desventaja. Pérez anotó un doble para el 73-72, con 37 segundos. Empero, Fernández aprovechó una distracción para anotar abajo del canasto y poner el 74-73, con 20 segundos en el reloj. En la última, Pérez marró un intento de tres y desató la alegría de Racing.

Síntesis:

Lanús (73): Pérez 17, Mariani 17, Di Muccio 9, Gilmore 6, Evertt 21 (Fi); López 3, Sampaulise 0, Marín Lucero 0. DT: Leonardo Costa.

Racing de Chivilcoy (74): Barrales 7, Fernández 13, Cavallín 5, Morales 29, Peralta 18 (Fi); Cuassolo 2, Vélez 0. DT: Diego Dambrosio. Parciales: 15-22, 30-35, 55-48. Estadio: Antonio Rotili.

Fixture

Domingo 25

16.30 Parque Sur vs Quilmes

19 Rocamora vs Ciclista

21.30 Estudiantes Cdia vs Estudiantes (Ol)



Lunes 26

16.30 Parque Sur vs Ciclista

19 Rocamora vs Estudiantes (Ol)

21.30 Estudiantes Cdia vs Quilmes



Miércoles 28

16.30 Quilmes vs Rocamora

19 Estudiantes (Ol) vs Parque Sur

21.30 Ciclista vs Estudiantes Cdia



Jueves 29

11 Estudiantes (Ol) vs Quilmes



Lunes 3 de mayo

21.30 Parque Sur vs Estudiantes Cdia.