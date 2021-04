Mañana Cavul y Sarmiento juegan el primer punto de la semifinal de Primera

Mañana continúa el campeonato Relámpago de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Será el turno de la Primera división, donde quedó postergada una llave por casos reiterados de Covid 19.

En Lincoln jugarán el primer punto de la serie semifinal, pactada al mejor de tres partidos ganados, los quintetos de Cavul y Sarmiento de Junín.

La revancha será el jueves en Arias y Necochea. Ambos partidos están programados para las 21.

Programa

Martes 20

Club Cavul

21 Mayores - Cavul - Sarmiento



Jueves 22

Club Ciclista

20 U19 - Ciclista - Argentino

Club Sarmiento

21 Mayores - Sarmiento - Cavul



Sábado 24

Club 9 de Julio

19 U17 - 9 de Julio - Argentino

Club Sarmiento

20 Mayores - Sarmiento - Cavul



Lunes 26 o martes 27

Club a sorteo

21 Mayores - 9 de Julio vs ganador Sarmiento/Cavul





Protocolo vigente

El siguiente protocolo es de aplicación antes, durante y después de cada partido, respetando las medidas de seguridad sanitarias tanto para el público como para los protagonistas.

1. Venta de entrada por anticipado para evitar la aglomeración de personas y el contacto con el dinero, con un máximo de 100 personas por partido.

2. Al ingresar se deberá tomar la fiebre con pistolas laser y aquel que posea una temperatura igual o superior a los 37.5º C no podrá ingresar al estadio.

3. El ingreso de los equipos y del público será por puertas diferentes

4. Ingresar y permanecer en lugares asignados con distanciamiento de dos metros, salvo que sea grupo familiar que vivan en la misma casa donde sí podrían estar juntos.

5. El uso de tapabocas es obligatorio para todos durante el evento ya sea antes - durante y después de cada partido.

6. Está terminantemente prohibido compartir elementos (mates – vasos – botellas etc.)

7. El servicio de cantina deberá ser con mozos que acerquen la mercadería al lugar

8.- Deberán existir en el gimnasio recipientes con alcohol en gel, alcohol líquido o agua con lavandina para la higiene de manos.

9. Deberá contar con una persona encargada de desinfectar baños cada 15 minutos.

10. Los jugadores de todas las categorías deberán ir cambiados desde sus domicilios particulares para así no utilizar los vestuarios.

11. Las charlas técnicas antes del partido y en el entretiempo deberán hacerse en el banco de sustitutos de cada equipo y con distanciamiento.

12. Los jugadores deberán llevar su hidratación personal, no pudiendo ser compartida.

13. Durante los partidos los únicos autorizados a estar sin barbijo son los jugadores. jueces y los DT de cada equipo. El resto que estén en los bancos de suplentes, asistente técnico, preparador físico, médico y la prensa deben estar con barbijo sin excepción.

14. Una vez finalizado el partido se saldrá de forma ordenada, evitando la aglomeración de personas y todos con barbijos.