Comunicaciones eliminó anoche a Obras Sanitarias y enfrenta a Quimsa en play off

Comunicaciones de Mercedes, Corrientes, fue mucho más que Obras Sanitarias de la Nación y liquidó anoche el play off de reclasificación 2 a 0, tras imponerse en el segundo punto de la serie por 80-62. Ahora le tocará bailar con el más duro, Quimsa de Santiago del Estero.

Lo que se da pocas veces es que los equipos correntinos choquen en play off. Buenos Aires lo hizo. Regatas y San Martín de Corrientes se eliminan en cuartos de final. Esto sucedió porque al perder Obras todos los clubes decantaron una posición hacia arriba en la tabla y coincidieron justo (3 vs 6).

Cantero: “Justos ganadores”

Justamente el base ganador, quien firmó una planilla de 3 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, fue quien dio su visión de esta serie: "Creo que mantuvimos la tranquilidad en el momento justo. Sabíamos del potencial físico y la energía de Obras, de que depende mucho de Zurbriggen también. Nosotros en varios pasajes del juego manejamos el ritmo, bajamos las posesiones, no entramos en esa vorágine en la que te hace entrar Obras y creo que metimos las bolas en el momento justo para ganar el juego".

-Lograron contener al jugador más desequilibrante que tiene Obras como lo es Fernando Zurbriggen, si bien marcó 13 puntos esto no alcanzó para que ellos ganen. Imagino que para ustedes ese fue un punto muy importante.

-Sabemos que tiene mucha facilidad para anotar puntos, el problema era que tenga muchos tiros. Muchos de sus puntos vinieron desde la línea de libres. Creo que él tira bastante desde la línea y hoy no fue la excepción y le cobran muchas faltas también, así que en eso reparamos. Principalmente en las penetraciones, en hacerle soltar un poco la bola a él. El equipo defendió muy bien. Nos hicieron 70 puntos. Ellos juegan de alguna manera de local, en su cancha y para nosotros mantenerlos en score bajo es muy importante porque nos aumentó mucho más las chances de ganar.

-¿Sentís que este Comu creció desde el último tramo de la competencia? Después de todos los contratiempos que tuvieron durante la temporada, las lesiones y los recambios, ahora se los ve más consolidados y con más confianza que nunca.

-Sin dudas que Comu, al estar completo principalmente, se fortaleció. Supimos por dónde pasaba el juego, agarramos más química. A mí me tocó estar desde enero, pero el equipo venía sufriendo desde noviembre, si no era por lesiones con contratiempos de los extranjeros o casos de Covid, hasta mediados de enero no pudimos estar todos y eso de alguna manera te hace jugar diferente, porque vas cambiando jugadores. Ahora tenemos química y nos engancha justo el playoffs con la parábola bien arriba, entonces lo estamos disfrutando. Nos sentimos seguros en cada partido. Estamos felices por la confianza que tenemos y queremos prolongar la racha.

Play off confirmados

Quimsa vs Comunicaciones

San Lorenzo vs Instituto

Regatas vs San Martín

Boca Jrs. vs Gimnasia Cdr.