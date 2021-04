Daniel Jaule: “No pensamos en otra cosa que no sea Racing de Chivilcoy”

Ciclista Juninense ratificó su crecimiento en la burbuja de Lanús, donde ganó dos de los tres juegos que disputó.

Democracia dialogó con el entrenador Daniel Jaule, quien dio su punto de vista: “El mejor partido de esta última burbuja fue contra Lanús. Aparte de ser durísimo fue de una consistencia de equipo espectacular. Jugamos contra el local que hacía debutar dos extranjeros muy potentes y fuimos palo y palo todo el partido, con un desgaste tremendo. Hasta el último segundo de la última pelota tuvimos que estar concentrados para poder llevarnos el partido”.

Consultado sobre la derrota contra Gimnasia, indicó: “Nosotros jugamos a las nueve y media de la noche contra Lanús. Terminamos once y media. Llegamos doce y media al hotel. Cominos como a la una menos cuarto y nos acostamos a las dos de la mañana. Al otro día a las cuatro de la tarde estábamos jugando. En doce horas jugamos dos partidos. Estaba el fixture así y lo tuvimos que respetar".

"Nosotros sentimos ese desgaste del día anterior. Igualmente, lo pudimos haber ganado. Pero me parece que en este partido cambió la energía del equipo y no pudimos ganarlo".

"Luego descansamos como corresponde y le ganamos bien a Rivadavia de Mendoza. Fue un primer cuarto parejo, ajustamos la parte defensiva en el segundo que no estaba tan bien e hicimos un parcial de 31-9, que fue cuando se quebró el partido".

"Pero está todo con los pronósticos dados vuelta, porque al otro día Rivadavia le gana a Quilmes. Es un torneo totalmente atípico. Cuando te relajás, perdés contra cualquiera. Se juegan días seguidos, en quince horas dos partidos, en una Liga normal eso no sucede".

"Lo importante es que el equipo está muy competitivo, ha crecido, siempre teniendo en cuenta que es un platel sumamente joven. Si bien Roquez Johnson nos dio ese salto de calidad, también hizo que el equipo crezca y estemos sólidos".

"Cada burbuja es un torneo cortito en el que te tenés que traer lo mejor posible para tratar de estar entre los ocho de arriba, que es el objetivo".

"Después es un lío bárbaro porque se va a jugar al mejor de tres, sin localía, es todo muy raro”.



Racing, el miércoles

“Nuestro primer objetivo es este miércoles enfrentar a Racing de Chivilcoy en nuestra casa. Es lo único que pensamos ahora".

"Ya el 25 nos juntamos por primera vez con los equipos de Entre Ríos, en Concordia. Ahí tenemos tres partidos. El primero es Tomás de Rocamora, el segundo Parque Sur y el tercero el local, Estudiantes".

"Después nos quedarían las últimas dos burbujas que van a ser de cinco partidos cada una. Y se juegan en solo siete días. Van a ser terribles".

"Están hablando para que Junín pueda tener una de las dos burbujas finales. Los dirigentes están haciendo lo posible para traerla a nuestra ciudad".

"Ojalá lo podamos hacer, porque también es ventaja. En Quilmes fue ventaja para el Cervecero, en Lanús y Viedma ventaja para ellos. Conocen la cancha, los rebotes de los cristales. Es la posibilidad de estar en tu hábitat natural, donde estás todos los días. Ojalá se pueda hacer alguna acá".

"Después habrá que ver lo que decide la Asociación de Clubes de Básquetbol en los play off, dónde y cómo se juegan".

Acá lo importante es que el torneo sigue, que de acuerdo a cómo está todo se respetan los protocolos. Nosotros no nos juntamos con nadie. Vamos del hotel a la cancha y viceversa. Pero es el día a día”.

Fixture

Domingo 25

16.30 Parque Sur vs Quilmes

19 Rocamora vs Ciclista

21.30 Estudiantes Cdia vs Estudiantes (Ol)



Lunes 26

16.30 Parque Sur vs Ciclista

19 Rocamora vs Estudiantes (Ol)

21.30 Estudiantes Cdia vs Quilmes



Miércoles 28

16.30 Quilmes vs Rocamora

19 Estudiantes (Ol) vs Parque Sur

21.30 Ciclista vs Estudiantes Cdia



Jueves 29

11 Estudiantes (Ol)vsQuilmes