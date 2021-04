La argentina Florencia Chagas hizo historia una vez más

Mientras Florencia Chagas jugaba su primer juego de playoff ante Ragusa, como local, del otro lado del océano Atlántico su agente WNBA surfeaba un mar de locura.

Tres equipos le pidieron a las autoridades de la mejor liga femenina del mundo que hicieran todo lo posible para que el nombre de Florencia estuviese presente en el draft.

Con precisión quirúrgica su representante y el núcleo familiar analizaron todo. Florencia estaba jugando y no podía resolver la situación.

Con las cartas en la mesa y sabiendo que al draft se pueden presentar solo una vez, el grupo se la jugó a suerte o verdad, y cuando "Flor" pudo agarrar su celular, le comentaron la noticia.

La argentina finalmente sería parte de la noche mágica. Algo que en un principio se creyó que no pasaría y los indicadores apuntaban a tres franquicias: Connecticut, New York e Indiana Fever.

La familia Chagas en la Argentina se sentó frente al televisor. Con un poco de ayuda consiguió conectar ESPN Play y allí la adrenalina ganó lugar. En la madrugada italiana y sin links disponibles para seguir el draft, Florencia se apoyó en una videollamada de WhatsApp para ver lo que sus papás y hermana veían.

Pasó la segunda ronda y solo quedaban doce lugares vacantes. Si la predicción era correcta, el 50% de esos sitios eran para clubes interesados. De un soplo ESPN develó del 1° al 6° de esa ronda y allí Florencia no estuvo.

Sin embargo, el Pick 31 llevó su nombre y el festejo se desató. Fueron las Indiana Fever nomás, tal cual había dicho esa fuente consultada temprano.

Así, con solo 19 años Florencia Chagas volvió a hacer historia: primera argentina en ser elegida en un draft de WNBA. Ahora deberá llegar la calma, ver qué planes tiene Indiana para ella y por sobre todas las cosas disfrutarla y potenciar todo lo que su imagen le puede dar al básquet argentino.

"Es una locura"

“Esto es una locura, el teléfono me explota. Me felicitaron desde Bizarrap hasta Pedro Alfonso, pasando por Justin Holiday, el jugador de los Pacers. Ni hablar de ´Facu´ (Campazzo). Apenas dormité una hora. Aún no caigo, no lo puedo creer. Tengo tantas cosas en la cabeza…”, dijo Florencia Chagas.

Nuestra embajadora vivió sola la elección que marcó otro hito en la historia en el básquetbol y el deporte argentino. Apenas una llamada, en vivo, con su familia. “Fue muy emocionante, sobre todo cuando vi a mi papá y mamá explotar de alegría…”, contó en charla con Prensa CAB, que es la imagen del Proyecto Nacional Formativo lanzado por la Confederación en diciembre y que busca el desarrollo en todo el país de chicas de 13 a 17 años.

La jugadora que juega como base o escolta y cuyo pase pertenece al Familia Schio se está destacando en el USE Basket de la Lega y allí promedia 9,3 puntos, 2,2 rebotes y 1,6 asistencia en 24 minutos de juego promedio.

Comentó: "No me iba a anotar en el draft, pero cuando terminé de jugar me llamó mi agente en la WNBA y me dijo que el panorama había cambiado mucho. Me contó que había tres equipos interesados pero que uno, incluso, me había puesto en una lista corta que además necesitaba que firmara una autorización para que la WNBA pudiera usar mi imagen durante la transmisión del draft. Me dijo que no había certezas, pero que era una oportunidad que teníamos que aprovechar”, detalló.

Fue la franquicia Indiana Fever la que la terminaría eligiendo en el puesto N° 31, el 7° de la tercera ronda.

“Eso fue tremendo, me dio más ilusión pero también nervios. No había seguridad de que me seleccionaran, porque el draft es un dominó de fichas que puede darse a favor o en contra. Yo tuve suerte, se dio cómo esperaba Indiana y me eligieron. No puedo estar más feliz, estoy soñando con los ojos abiertos”, revela quien saliera de Casa de Padua y luego pasara por Vélez, Indios de Moreno y Berazategui.