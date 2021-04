Ciclista Juninense debutará ante Rocamora en la próxima burbuja

Luego del franco que le dio Daniel Jaule al plantel, Ciclista Juninense retomó los entrenamientos de cara al próximo juego como local, este miércoles ante Racing de Chivilcoy.

En tanto, se conoció el fixture de la cuarta burbuja de La Liga Argentina, que comenzará el domingo 25 en Concordia (Entre Ríos).

Ciclista Juninense debutará contra Tomás de Rocamora y el lunes chocará con Parque Sur (los dos equipos de Concepción del Uruguay).

El miércoles 28 enfrentará al local, Estudiantes, cerrando la gira mesopotámica.



Boudet y la necesidad de ganar

Christian Boudet saltó a la cancha como titular el último partido y fue importante en defensa. El ex Tiro habló con Democracia y comentó lo siguiente: “Necesitábamos volver de la burbuja de Lanús positivos, después de lo que había sido el partido contra Gimnasia. Pudimos cumplirlo, el equipo plasmó lo que entrenamos y el juego que proponemos, así que ahora se viene una seguidilla de partidos con rivales directos para poder seguir sumando en la tabla”.



Tamburini y su vuelta

El Guante también habló con este medio, respecto a su vuelta a las canchas tras el desgarro. El tirador fue importante en el último triunfo con 20 puntos y 4 asistencias. “Estamos contentos por esta serie de partidos que jugamos en Lanús. El equipo mostró una buena mejoría. En lo personal estoy contento, hacía un mes no jugaba y estoy feliz con el equipo. Ahora a pensar en Racing, nos encanta jugar de local”, subrayó.

Roquez Johnson,

otra vez importante

La mejoría total de Ciclista se debe en gran parte al aporte de Roquez Johnson. El ex Ferro jugó con una contractura lumbar el último juego ante Rivadavia, pero eso no le impidió meter 29 puntos. El interno se ganó el respeto del equipo y toda la Liga con actuaciones espectaculares y un gran compromiso con el club.



Fixture

Domingo 25

16.30 Parque Sur vs Quilmes

19 Rocamora vs Ciclista

21.30 Estudiantes Cdia vs Estudiantes (Ol)



Lunes 26

16.30 Parque Sur vs Ciclista

19 Rocamora vs Estudiantes (Ol)

21.30 Estudiantes Cdia vs Quilmes



Miércoles 28

16.30 Quilmes vs Rocamora

19 Estudiantes (Ol) vs Parque Sur

21.30 Ciclista vs Estudiantes Cdia



Jueves 29

11 Estudiantes (Ol) vs Quilmes



Lunes 3 de mayo

21.30 Parque Sur vs Estudiantes Cdia.