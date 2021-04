Virginia Peruchini: "Siento que me ven como un árbitro, no importa si tengo el pelo corto o largo”

La santafesina Virginia Peruchini, árbitra de nuestro país, fue parte de la dupla femenina que hizo historia al dirigir las semifinales de la BCLAméricas de básquetbol en Managua.

La jueza analizó con el portal especializado "Pick&Roll" sobre su presente, en relación a impartir justicia en el masculino y sobre su preparación constante para llevar a cabo su profesión.

Ya son muchas y cada vez más las mujeres que han pisado fuerte en nuestro básquet a nivel nacional ocupando lugares que hasta este momento y lamentablemente eran difíciles de llegar para el género femenino.

Peruchini es una de ellas y hace algunos días lo hizo de manera internacional. Es que fue parte de la dupla femenina que interpretó el reglamento en el partido de la semifinal de la BCLAméricas entre Flamengo y Sao Pablo, en Managua.

Es un momento de cambios y oportunidades para las mujeres en el ámbito del deporte y Virginia no es ajena a eso y, al respecto, señaló:

"Me siento muy dichosa y agradecida de ser contemporánea a estos momentos de cambios y transiciones, un presente que es el resultado de mucho trabajo durante mucho tiempo, de muchas personas, no solo de mi trabajo personal, integral y profesional, y los resultados hoy marcan la historia. Realmente es un gran placer y una gran responsabilidad.”

Ya había sido parte de la primera dupla de mujeres junto con Romina Morales Ibarra en un partido masculino del Torneo Federal 2018-2019 y luego, en marzo de este año, arbitró en otro juego más en la División Metropolitana del Torneo Federal, junto con Florencia Benzer.

“Respecto al lugar de la mujer en roles que antes eran ocupados por hombres, creo que tiene que ver con un cambio de paradigma al que el arbitraje no es ajeno y que está ocurriendo en todo el mundo en todos los sectores, pero creo que las oportunidades deben estar acompañadas por nuestra preparación, ocupando un lugar el cual lo podamos llevar a cabo de manera comprometida, que podamos dar soporte al equipo de trabajo, experiencia y profesionalismo y de esta manera nuestro rendimiento pueda ser positivo pero esto va, ineludiblemente de la mano de que todos los estamentos e integrantes de las competencias confíen en nosotras”, analizó la árbitro.

De la mano con el crecimiento femenino dentro de este ámbito, queda claro que hay una preparación detrás. “Hace ya algunos años dirijo hombres adultos a nivel internacional en Liga Sudamericana y también he estado en Clasificación de Americup y ahora BCLAméricas. Las mujeres nos venimos preparando fuerte, recibiendo herramientas para mejorar, quieren que estemos, trabajan para que estemos, somos pocas, pero habrá más y no solo en el arbitraje, la mujer ahora cree más en sí misma y depende de nosotras aprovechar estas puertas que se abren”.

Acerca de la discriminación que se pudo haber dado en otros momentos de la historia, Peruchini explicaba “A decir verdad nunca sentí una descalificación como mujer en ningún nivel, vivimos en un país temperamental y un continente que también lo es, por esto se vive todo con mucho fanatismo y mucha pasión, la gente habla de los árbitros por el rol, no por el género".

Reconoció: "Siento mucho respeto"

"Siento muchísimo respeto de los jugadores, entrenadores, compañeros, mánagers y dirigentes, creo que uno recibe de los demás lo que uno entrega, y soy muy profesional y muy respetuosa. Creo que eso es fundamental para que valoren nuestra capacidad y nuestro esfuerzo, siento que me ven como un árbitro, no importa si tengo pelo corto o largo”.

Hoy en día hay mismos niveles en el arbitraje sin importar el género. Paso a paso, también se suman mujeres a torneos mundiales masculinos como el próximo mundial U-19. “A nivel internacional hay diferentes licencias y soy una de las 8 mujeres del mundo que actualmente tiene licencia negra, que es la máxima licencia internacional que un árbitro puede obtener. Esto me permite dirigir cualquier competencia de cualquier nivel en cualquier parte del mundo y será histórico también que mujeres estén presentes en el próximo mundial U-19 masculino en Latvia”.

Virginia Peruchini también se refirió a cual es su techo, su anhelo profesional de cara a lo que se viene, donde parece no haber techo de ahora en más.

“Mi objetivo en el arbitraje es ser la mejor versión que pueda llegar a ser, aprendiendo de mis errores y que estos, sean siempre una oportunidad de crecimiento, dando el máximo en cada ocasión, esto conlleva a ser la mejor versión de Virginia como persona”, completó Peruchini.