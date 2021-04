Utah Jazz y Brooklyn Nets fueron los grandes ganadores de la jornada

Brooklyn Nets volvió a la punta de la Conferencia Este al triunfar 127-97 en el partido postergado del lunes ante Minnesota Timberwolves. El juego se aplazó tras las protestas que se efectuaron tras la muerte del afroamericano Daunte Wright, a manos de la Policía.

Kevin Durant fue el mejor jugador de los Nets con el acierto de 11 de sus 15 tiros de campo. Terminó con 31 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias.

Joe Harris y Landry Shamet también tuvieron actuaciones sólidas. El escolta totalizó 23 unidades (5-8 en triples) y tres asistencias. El base/escolta con pasado en Philadelphia 76ers ayudó con 19 tantos, cinco recobres y cinco pases gol.

Los T-Wolves no contaron con Karl-Anthony Towns esta tarde. Fue el novato Anthony Edwards el mejor registro con 27 unidades (8-22 en tiros de campo y 9-12 en simples) y ocho tableros. D’Angelo Russell tuvo un aceptable juego contra su ex equipo con 15 tantos (3-5 en triples).

Utah Jazz se mantiene como el único líder de la Conferencia Oeste. Ayer se impuso en casa 106 a 96 ante Oklahoma City Thunder. Se recuperó de su último revés ante Washington Wizards. Mantiene un juego y medio de distancia de Phoenix Suns.

Mucho tuvo que ver Bogan Bogdanovic en el triunfo. Concluyó como artillero del equipo con 23 tantos y siete rebotes. Donovan Mitchell también fue otro hilo conductor con 22 unidades (4-9 en triples) y siete recobres, mientras que Rudy Gobert se anotó en el triunfo con 13 puntos, 14 tableros y siete tapas.

Por el lado del Thunder, nuevo equipo en la trayectoria de Gabriel Deck, llegó a su séptima derrota consecutiva. El canadiense Luguentz Dort tuvo una destacada labor con 42 puntos (7-11 en triples), siete rebotes y cuatro robos. Es el sexto jugador no drafteado en superar la barrera de los 40 puntos.