Ciclista Juninense goleó anoche a Rivadavia de Mendoza en Lanús

Ciclista Juninense logró rehabilitarse con una goleada ante Rivadavia de Mendoza por 98-62, en su último juego de la burbuja de Lanús.

A Ciclista le levó un cuarto asentarse en el partido, tomarle la mano a la defensa. Corrió de atrás en el arranque sufriendo los embates de Tomás Reimundo (3 dobles), los aciertos externos de Fabricio Cosolito y la media distancia de Agustín Más Delfino. Por eso perdió 22-20. Tampoco le alcanzaron los 13 goles de Roquez Johnson.

Pero la historia cambió radicalmente en los segundos diez minutos. Ciclista siguió contando con la vigencia de Roquez Johnson, pero se le calentó la mano al Guante –Maximiliano Tamburini- que en un ratito metió 1 triple y 3 dobles. Acá se disparó Ciclista que luego sumó a Christian Boudet (3 dobles) y un triple de Juan Pablo Pedemonte para un primer tiempo ganador de 51-31.

Defensivamente lo del Verdirrojo fue impecable, dejando solamente en 9 concreciones a su adversario de turno.

El segundo tiempo fue un monólogo del quinteto juninense. Alcanzó los 98 goles abriendo el juego con los triples de Maximiliano Tamburini (3), Juan Pablo Pedemonte (2) y Mateo Battistino.

Luego la rompió Derrick Woods (9 dobles, 2 simples).

Ciclista Juninense se presentará por primera vez en la temporada en el Coliseo del Boulevard, recibiendo el próximo miércoles 21 la visita de Rancing de Chivilcoy. El partido se jugará con público bajo un estricto control de las disposiciones gubernamentales vigentes.

Ayer

Gimnasia LP 71 - Quilmes 95

Rivadavia (M) 62 -Ciclista (J) 98

Lanús 73 – Racing CH 74

Hoy

Quilmes-Rivadavia (M) a las 19.00

Libre: Gimnasia

Viernes 16

Gimnasia LP-Rivadavia (M) a las 21.30

Domingo 18

Tiro Federal – Central Ceres a las 20.30

Martes 20

Sportivo América – Colón a las 21

Unión Sfe – Echagüe a las 21

San Isidro – Barrio Parque a las 21.30



Miércoles 21

En Junín

21.30 Ciclista vs Racing de Chivilcoy

En Patagones

21 Atenas vs Deportivo Viedma

En Concepción

21.30 Parque Sur vs Tomás de Rocamora