Intervendrían hoy la Federación Bonaerense

De acuerdo a lo consignado por la diario Clarín en la edición de ayer “La Dirección Provincial de Personas Jurídicas hará lugar a una denuncia presentada por un grupo de dirigentes opositores al juninense Miguel Angel Chami en la entidad bonaerense e intervendrá a la FPBA por un lapso de 90 días como medida "preventiva" y a efectos "normalizadores" a causa de "irregularidades" e "ineficacia administrativa".

En la Confederación aseguran que estaban al tanto de este conflicto. Incluso el 26 de marzo el Consejo Directivo se había erigido como tribunal arbitral del asunto. Para la próxima semana, por ejemplo, llamarán a una "reunión de composición" entre la Federación y la Asociación Bahiense, una de las denunciantes del vice de CABB.

Esta situación no comprometerá para Chami su carácter de vicepresidente de la actual conducción, dado que su puesto corresponde a la integración de una lista y no a su condición de directivo de la FPBA.

Además, se descarta algún tipo de sanción que implique una suspensión o expulsión de la Federación como sí ocurrió con la Federación de Santa Fe, que tuvo diferencias notorias con la CABB a la hora de elegir autoridades y hubo desconocimientos mutuos en el accionar de ambas que motivaron su separación de la entidad.

Chami llegó a su actual posición a fines de 2019, cuando la lista en la que acompañó a Fabián Borro terminó siendo la única en cumplir con el mínimo de delegados para presentarse a elecciones y sucedió a la dirigencia que había encabezado hasta entonces Federico Susbielles.

En esta ecuación, todo se remonta al año pasado, un 2020 en el que la Federación bonaerense debía elegir autoridades. Chami tenía la intención de renovar su mandato, pero se encontró con un grupo de asociaciones (autodenominadas "Federación con todos") que pretendía un cambio y, aseguraban sus directivos, contaban con 9 votos sobre los 16 posibles.

Además, estos dirigentes denunciaban que no se les permitió participar de la reunión en que se eligieron los delegados que votarían el nuevo estatuto de la CABB.

Para entonces había entrado en juego, como controladora, la Confederación Argentina.

¿La razón? Algunas de esas asociaciones habían empezado a enviar cartas documento al domicilio privado de Chami; según argumentaron, porque este nunca respondió a las comunicaciones enviadas a la sede federativa y porque la pandemia no permitía que esta funcionara.

El vice de CABB, a su vez, aseguraba que estas no tenían siquiera en regla sus respectivas personerías jurídicas. Y las asociaciones no pudieron responder a los pedidos de la entidad de presentar esos papeles.

A causa de ello, y luego de un fallido intento de reconciliación a través de un Zoom al que los opositores no se presentaron, la entidad encabezada por Borro decidió desafiliar a las asociaciones de Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Necochea y Chivilcoy de la Federación de Buenos Aires.

Así, en noviembre se hizo la elección que, sin los opositores, consagró nuevamente a Chami. Todo había quedado ahí. Hasta ahora, que la Justicia hizo lugar a las presentaciones de estos directivos”.

Notificaron en una casa de familia

La historia es de vieja data y arranca desde cuando los Cerisola perdieron el poder en la Federación Bonaerese. Y parece que “Pichi” estaría decidido en recobrarlo.

De acuerdo a un facsímil que circuló en los últimos días –sin firma ni membrete- Personería Jurídica intervendría esta semana la Federación. Todavía no lo hizo porque notificó en una casa de familia de la ciudad de La Plata (calle 6 Número 1370). Esto podría viciar de nulidad todas las actuaciones, dado que no se le dio derecho a descargo a la Federación.

De acuerdo al artículo segundo sería “una intervención administrativa, con carácter preventivo y al solo efecto normalizador del funcionamiento”.

Eso sí, lo sospechoso del caso es que Personería Jurídica nombró como interventor a una persona del riñón de Pichi Cerisola, el Contador Carlos Eugenio Navajas. O sea que pasaría a ser una especie de monarquía constitucional donde “el rey reina, pero no gobierna”.