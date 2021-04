Atenas y Weber Bahía comienzan a definir la permanencia en la categoría

Esta noche comienza a definirse la permanencia en la Liga Nacional de Básquetbol. Atenas y Weber juegan el primer punto de la serie pactada al mejor de tres partidos ganados. Paralelamente, continúa jugándose la reclasificación.

Cruces de reclasificación:

Gimnasia (5°) vs Hispano (12°)

Obras (6°) vs Comunicaciones (11°)

San Martín (7°) vs Platense (10°)

Instituto (8°) vs Olímpico (9°)

Si bien los juegos de Gimnasia e Hispano han sido anunciados según la planificación inicial, el calendario podría ser modificado de acuerdo a la situación epidemiológica de Gimnasia tras el PCR positivo dentro del plantel. Cualquier cambio será oportunamente notificado a través del sitio web.

Hoy

19 - Comunicaciones vs. Obras Juego 2 (El Templo del Rock)

21:30 - Atenas vs. Bahía Basket - Juego 1 (El Templo del Rock)

Miércoles 7

19 - Gimnasia vs. Hispano - Juego 1 (El Templo del Rock)

19 - San Martín vs. Platense - Juego 1 (Héctor Etchart)

21:30 - Instituto vs. Olímpico - Juego 1 (Héctor Etchart)

Jueves 8

19 - Olímpico vs. Instituto - Juego 2 (Héctor Etchart)

21:30 - Platense vs. San Martín - Juego 2 (Héctor Etchart)

19 - Hispano vs. Gimnasia - Juego 2 (El Templo del Rock)

21:30 - Bahía Basket vs. Atenas - Juego 2 (El Templo del Rock)

Viernes 9

19 - Obras vs. Comunicaciones - Juego 3 (El Templo del Rock)

Domingo 11

19 - San Martín vs. Platense - Juego 3 (Héctor Etchart)

21:30 horas - Instituto vs. Olímpico - Juego 3 (Héctor Etchart)

19 - Gimnasia vs. Hispano - Juego 3 (El Templo del Rock)

21:30 horas - Atenas vs.Bahía Basket - Juego 3 (El Templo del Rock).