Olavarría desistió de organizar la burbuja

Como había adelantado Democracia en la edición de ayer, Olavarría estaba muy complicado con la Covid 19. Marcelo Macías, técnico de Estudiantes, en diálogo con este diario había manifestado que la ciudad estaba muy complicada y dependía de lo que decidiera el municipio. Finalmente, por el aumento de casos de Covid, la ciudad decidió no recibir ninguna delegación de básquet.

Por lo tanto, el campeonato no prosigue hoy, sino el próximo domingo, oportunidad en la que Ciclista enfrentará a Lanús, que oficiará de dueño de casa.

El intendente no quiso jugar

El secretario de Salud del municipio de Olavarría convocó al presidente del club Estudiantes para informarle verbalmente que, por la situación sanitaria de la ciudad, había decidido quitar la autorización para la organización de la sede de la Liga Argentina.

Enterado de la decisión, el área de Competencias de la Asociación de Clubes les comunicó la situación a los clubes y ya se evalúan opciones alternativas para seguir con la acción de la temporada. Luego, se decidió la ciudad de Lanús.

La ciudad de Olavarría iba a ser una de las sedes de la tercera etapa de burbujas de la Liga Argentina. Además del elenco local Estudiantes, también conforman dicha zona los clubes de Racing de Chivilcoy, Lanús, Rivadavia de Mendoza, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Quilmes de Mar del Plata y Ciclista Juninense.

Esta instancia tenía fecha inicial para este martes 6 de abril y los partidos iban a desarrollarse en el Maxi Gimnasio del Parque Carlos Guerrero, en el estadio de Estudiantes.

Las otras sedes de la Liga Argentina que tendrán inicio durante la semana entrante serán Lanús para la Conferencia Sur, como así también Paraná y La Rioja en la Conferencia Norte.

Programa (sede Lanús)

Domingo 11

16.30 GELP vs Estudiantes Ol.

19 Racing CH vs Quilmes

21.30 Lanús vs Ciclista Juninense

Libre: Rivadavia



Lunes 12

16.30 Quilmes vs Lanús

19 Ciclista vs GELP

21.30 Estudiantes Ol. vs Rivadavia

Libre: Racing CH



Miércoles 14

16.30 GELP vs Quilmes

19 Rivadavia vs Ciclista Juninense

21.30 Racing CH vs Estudiantes Ol.

Libre: Atlético Lanús



Jueves 15

19 Quilmes vs Rivadavia

21.30 Estudiantes Ol. Vs Lanús

Libre: GELP



Viernes 16

21.30 GELP vs Rivadavia



Miércoles 21 (en Junín)

21.30 Ciclista vs Racing de Chivilcoy.