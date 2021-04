Matías Huarte: “Objetivo cumplido”

La verdad que queríamos haber terminado clasificando a los play off. Sabíamos que era un premio para todo el equipo y el esfuerzo que se ha hecho esta temporada tan dura y atípica por todo lo que se ha conseguido. Pero muy satisfecho por lo realizado.

Los chicos se fueron muy contentos, entusiasmados para su futuro personal. Quién dice que por ahí los tendremos alguna otra vez o no, eso se verá en el futuro. Pero se fueron muy satisfechos por lo hecho, por el grupo humano que formaron, por lo que rindieron en la cancha, de cómo fueron tratados ya sea por la dirigencia, el cuerpo técnico y médico que estuvo en constante acompañamiento para esta Liga que fue de convivencia. Fue muy dura en lo psicológico porque la verdad que nos tuvimos que apoyar mucho mutuamente.

Estuvimos que estar lejos de la gente, de la familia. A eso ellos lo vieron, lo resaltaron, lo destacaron e hizo que el grupo se uniera más todavía.

No solamente estoy conforme hasta donde llegó el equipo, sino que superamos las expectativas.

Tuvimos un equipo muy joven donde hubo que trabajar mucho en lo que eran reglas defensivas, en el rol determinante que cada uno iba a tener dentro del equipo. Y no solamente el primer bloque, sino los chicos que iban a venir de atrás donde la gran mayoría debutaba en la categoría. Lo hicieron y muy bien. Tuvimos que optimizar los recursos de cada uno y eso hizo que el equipo esté donde estuvo.

Argentino en la mayor parte del campeonato estuvo en la mitad de la tabla y eso habla bien de todo el trabajo que se hizo.

Acá hubo que trabajar con el convencimiento de los chicos que vinieron para que interiormente sepan que podían jugar la Liga. El jugador siempre se prepara para lo mejor y ellos lo hicieron. Se prepararon muy bien, con amor propio y poniéndole énfasis a lo basquetbolístico.

Y demostraron estar a la altura de las circunstancias. Creo que muchos dieron el primer paso de muchos años de Liga Nacional. Fue el caso de Santiago Barrales, de Agustín Pérez Tapia, de Mauro Araujo.

Creo que han hecho una temporada con muchos minutos en cancha. Inclusive hasta ellos se sorprendieron. Rondaron o pasaron los veinte minutos y eso hace que se puedan establecer en la Liga Nacional de Básquetbol.

Inclusive con salida laboral porque bienvenido sea para Santiago Barrales que ya consiguió club en La Liga Argentina. Le va a venir muy bien para seguir estando en ritmo y esperar la oportunidad que sea para la temporada que viene.

Y Toni Vicens nos juntó a todos los del cuerpo técnico antes de irse y nos obsequió una camiseta suya a cada uno. Estaba feliz, totalmente agradecido de cómo se lo trató, de la oportunidad que se le había dado. Es un chico no tan chico, cumplió el sábado pasado 31.

Esta oportunidad profesional nunca la tuvo y respondió con creces con sus números. También lo hizo fuera de la cancha demostrando ser un gran profesional y una excelente persona.

Laboralmente se le abrieron muchas puertas. Él mismo me contó que tiene ofertas de distintas ligas del mundo. Tal el caso de Uruguay, Israel y de España mismo. Bienvenido sea. Quiere decir que el trabajo en conjunto ha sido satisfactorio para que otros entrenadores y otros clubes lo tengan en cuenta.

Yo no escuché nada, no he hablado con él para que me recomendara algún jugador de allá. No se si se lo ha manifestado algún miembro de la Comisión Directiva de Argentino.

Si hablé con él y estaría interesado en volver al país para jugar la Liga Nacional de Básquetbol. Es lindo porque habla que se ha sentido muy cómodo en nuestro país.

Es más, quedó encantado con Mar del Plata. En uno de los recesos que tuvimos Valentín Burgos lo invitó a pasar unos días allá y se enlonqueció con la ciudad además de pasarla muy bien. Esto da la pauta de la calidad humana del grupo que formamos. Eso a uno como cabeza del equipo le facilita mucho las cosas. Que un compañero tenga los días libres para ir a ver a su familia e invita a otro compañero, significa que vamos por muy buen camino.



La burbuja, mejor o peor

Gracias por haber vuelto a jugar al básquetbol. Ninguna duda.

Todos necesitábamos volver a trabajar, volver a sentir la pelota picando, de poder hacer lo que amamos. Agradecido a eso.

Después la modalidad de juego, ajustando algunas cositas no me disgustó. Creo que para el jugador fue muy desgastante desde lo físico y lo mental. Así todo hicimos una excelente temporada, logramos saltar el obstáculo del aislamiento, el no jugar de local que era algo que muchos temían.

A Argentino no le pesó jugar todos los partidos de visitante. Era un miedo generalizado y aparte teníamos un equipo muy joven con varios debutantes. No había mucha gente de jerarquía que por ahí de visitante hace que te vean con otros ojos. Y la verdad que se hizo muy bien.

No tengo dudas de que si se hubiese jugado en formato tradicional, estaríamos clasificados a los play off. La gente acompaña y empuja, lo que no me dejan dudas que hubiésemos ganado algún partido más de esos que se perdieron por muy poco.

Las cosas se dieron de otra manera, pero estoy muy conforme especialmente porque fuimos muy competitivos.

Ahora es momento de descansar, de pensar. Estuve reunido con la comisión, se hizo un balance muy positivo de lo actuado. Obviamente que vamos a charlar. Será cuestión de ver cómo sigue todo en el país. Viene el momento de relajarse un poco, de disfrutar de la familia y después veremos como se van desarrollando las cosas.