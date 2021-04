Argentino hizo debutar a cuatro jugadores en la Liga: “Estamos agradecidos por la oportunidad”

Matías Huarte, junto con la comisión directiva, confió en 4 jugadores que venían de La Liga Argentina y nunca jugaron en la Liga: se trata de Santiago Barrales, Mauro Araujo, José Peralta y Agustín Pérez Tapia.

Sin dudas, el “pleno” fue Agustín Pérez Tapia. El perimetral venía de jugar bien en Plottier y se potenció en el Turco, siendo titular indiscutido en el sistema de Huarte. “Estoy contento por la temporada, lo mejor fue el grupo, cumplimos el objetivo. En lo personal, siempre tratando de mejorar, aprendí mucho”, subrayó el neuquino.

Mauro Araujo fue otro que volvió al club, tras su paso como juvenil en el Argentino de Capelli. Cumplió viniendo desde el banco y le contó a Democracia: “Hay varias diferencias entre la Liga y Liga Argentina, la más notoria es el tamaño, la talla aumenta significativamente en todas las posiciones, pero no es ningún impedimento. La velocidad de juego y ejecución también es mayor, como también lo es hacerle pagar el error a la defensa. Esas son las diferencias que pude observar”.

Por su parte, Santiago Barrales y José Peralta debutaron de buena forma. El exRacing de Chivilcoy, mostró mucha energía en defensa y fue buen suplente de Cangelosi y Slider. En tanto José Peralta, que venía de Ceres, fue de menos a más. Le costó el arranque pero terminó jugando muy bien. Su punto más alto fue el partido ante Peñarol. “Estamos agradecidos por la oportunidad, nos trataron muy bien”, manifestaron.



La reclasificación

Con la victoria de Quimsa ante Hispano se dio por finalizada la fase regular de la Liga Nacional 2020/21.

Los 20 equipos completaron sus respectivos 38 partidos, por lo que ya quedó diagramado el esquema de Playoffs y la Permanencia que protagonizarán Atenas y Bahía Basket. Recordemos que los cuatro mejores posicionados accedieron directamente a instancia de cuartos de final (Quimsa, San Lorenzo, Regatas y Boca), mientras que de los puestos 5 al 12 jugarán una primera etapa de reclasificación.



Así serán los cruces de Reclasificación:

Gimnasia (5°) vs Hispano (12°)

Obras (6°) vs Comunicaciones (11°)

San Martin (7°) vs Platense (10°)

Instituto (8°) vs Olímpico (9°)

Si bien los juegos de Gimnasia e Hispano han sido anunciados según la planificación inicial, el calendario podría ser modificado de acuerdo a la situación epidemiológica de Gimnasia tras el PCR positivo dentro del plantel. Cualquier cambio será oportunamente notificado a través del sitio web.

Así será la Semana de la Liga:

Hoy

19 - Obras vs. Comunicaciones - Juego 1 (El Templo del Rock)



Martes 6

19 - Comunicaciones vs. Obras Juego 2 (El Templo del Rock)

21:30 - Atenas vs. Bahía Basket - Juego 1 (El Templo del Rock)



Miércoles 7

19 - Gimnasia vs. Hispano - Juego 1 (El Templo del Rock)

19 - San Martín vs. Platense - Juego 1 (Héctor Etchart)

21:30 - Instituto vs. Olímpico - Juego 1 (Héctor Etchart)



Jueves 8

19 - Olímpico vs. Instituto - Juego 2 (Héctor Etchart)

21:30 - Platense vs. San Martín - Juego 2 (Héctor Etchart)

19 - Hispano vs. Gimnasia - Juego 2 (El Templo del Rock)

21:30 - Bahía Basket vs. Atenas - Juego 2 (El Templo del Rock)



Viernes 9

19 - Obras vs. Comunicaciones - Juego 3 (El Templo del Rock)

Domingo 11

19 - San Martín vs. Platense - Juego 3 (Héctor Etchart)

21:30 horas - Instituto vs. Olímpico - Juego 3 (Héctor Etchart)

19 - Gimnasia vs. Hispano - Juego 3 (El Templo del Rock)

21:30 horas - Atenas vs.Bahía Basket - Juego 3 (El Templo del Rock).