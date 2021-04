Triple alegría para los argentinos en el básquet español

La fecha 29 de la Liga Endesa en el domingo trajo más festejos para los argentinos. Hubo tres equipos que celebraron y sólo uno que se fue con el sabor amargo de la derrota.

Real Madrid fue uno de los que triunfó. Derrotó por un demoledor 97 a 71 a Acunsa Gipuzkoa Basket y continúa en su andar triunfal. Fue su vigésimo séptimo triunfo en 28 encuentros para continuar sólidamente en la punta del certamen.

En un primer tiempo muy parejo, el extranjero Alex Tyus -ocho puntos- y el alero Alberto Abalde -cuatro unidades- resultaron ser significantes para sacar ventaja y poner al frente 18-15 al elenco blanco. Nicolás Laprovittola ingresó desde el banquillo y anotó un triple.

En el segundo cuarto, Lapro tuvo su punto más alto de rendimiento en el juego con 11 tantos (3-5 en triples y 1-1 en dobles), tres rebotes y dos pases gol para encaminar el parcial 26-15. Junto al base de Morón estuvo Rudy Fernández, quien cumplía años en este día, con dos triples. En la visita, el bahiense Lucas Faggiano marcó dos unidades y dio dos asistencias.

El tercer cuarto terminó de dilapidar las chances de Gipuzkoa. Real Madrid triunfó 23-16 en el parcial con una intervención clave del ex Valencia Basket, Abalde, con 10 tantos (3-5 en lanzamientos de campo y 3-3 en tiros libres). Desde el costado visitante, su mejor hombre fue Faggiano, quien creció con cinco puntos -un triple y un doble- y dos asistencias. Así y todo se fue abajo 67-46.

Los triples volvieron a aparecer para el conjunto dirigido por Pablo Laso en el último parcial para finiquitar el encuentro. Anotó cinco de los ocho que lanzó para ganar 30-25 en un cuarto más reñido. Tyus volvió a hacerse presente en el juego con ocho unidades, sumado a dos triples más de Rudy para culminar el encuentro.

Alex Tyus cubrió muy bien las bajas de Gabriel Deck y Walter Tavares en el poste bajo. El extranjero culminó con 20 puntos, siete rebotes y dos tapas para ser goleador y figura en el encuentro.

Nicolás Laprovittola también se desenvolvió con perfección al totalizar 18 unidades (4-8 en triples, 1-2 en dobles y 4-4 en tiros libres), siete asistencias, cinco rebotes y apenas una falta personal.

Alberto Abalde completó la faena con un total de 17 tantos, cinco rebotes y tres asistencias. Rudy Fernández acompañó desde la banca con 12 unidades (4 triples anotados).

Por el lado de Acunsa Gipuzkoa Basket, quien sigue en puestos de descenso con récord 6-21, el argentino Lucas Faggiano concluyó su juego con 10 tantos, cinco asistencias, un rebote, una pérdida y tres faltas personales.

Barcelona no debía perder para no perderle pisada al líder y no lo hizo. Se hizo fuerte ante Hereda San Pablo Burgos y lo venció 93 a 77 con contundencia en la segunda mitad del partido.

Barcelona es el único escolta con marca 25-3, mientras que el campeón de la Intercontinental Cup de FIBA es el quinto en la tabla de posiciones con récord 17-8.

En un inicio muy poco reluciente, San Pablo tomó el protagonismo del encuentro con una leve ventaja de 15-13. Fue promocionada por los atrevimientos de Alex RenFroe (5), Dejan Kravic (4) y Jordan Sakho (4). El Barsa, que sigue a la espera del regreso de Pau Gasol, tuvo a Pierre Oriola como jugador más desequilibrante con cuatro tantos.

En el segundo parcial Oriola sumó tres unidades más, pero no estuvo tan sólo en esta oportunidad. Los titulares Cory Higgins y Nikola Mirotic tuvieron su despegue con cuatro puntos, mientras que en el banquillo Kyle Kuric añadió cuatro unidades extras para cerrar 19-17 el parcial e irse al descanso igualados en 32.