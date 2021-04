Eduardo Chiche Jápez: "Mi idea es volver a dirigir en la Liga Nacional de Básquet"

El exentrenador juninense de Argentino de Junín, Eduardo "Chiche" Jápez, pasó por los micrófonos Latinoamérica Podcast en el ciclo de entrevistas realizadas por Santiago Ortega, para hablar sobre su presente y el desafío en esta nueva temporada lejos de casa. El director técnico, de último paso por Estudiantes de Corrientes, es el asistente del club Caxias do Sul de Brasil, que compite en la NBB.

Chiche comenzó hablando de la pandemia de Covid 19: “Es una película que la vivimos hace un año atrás. Me tocó vivir una libertad muy grande en Brasil, que nos sorprendió y asustó mucho con Nicolás Ferreyra. Hoy la realidad da un poco de temor con respecto al COVID”.

“Nos tuvimos que volver de San Pablo porque cerraron todo. Después pasó en Río de Janeiro. Ahora se habla que volveríamos a jugar el 5/4 en Brasilia. El protocolo de la NBB es llamativo y muy cuidadoso. De a poco, fueron mermando los casos”.

Respecto al desempeño del equipo, dijo: “La NBB no empezó bien para Caxias do Sul. Después hicimos un quiebre abrupto, en el que a partir de enero fuimos competitivos contra todos. Lograr el playoff sería una hazaña importante. Pero estamos contentos por nuestro estilo de juego”.

Consultado sobre las posibilidades que tuvo en nuestro país, expresó: “No había certezas en Argentina, pasa lo que pasó con Estudiantes y no estaba en el mercado. Pero me siento bien en Caxias do Sul, teniendo mucha participación en el equipo aunque no sea el entrenador en jefe”.

Finalmente, dijo: “A Nicolás Ferreyra se le hizo difícil pero ya se adaptó y hay una identidad con el equipo. Hay que celebrar que se juegue por el descenso en La Liga. Valoro la coherencia de los dirigentes. Mi idea es volver a dirigir en Argentina”.