Con Campazzo de conductor, Denver llegó a cuatro victorias al hilo

Denver Nuggets se llevó una importante victoria en su visita a Los Ángeles al superar 101-94 a los Clippers en el Staples Center. Fue su cuarto triunfo en fila.

Gran inicio del juego para Denver, que tuvo a un inspirado Aaron Gordon con 10 unidades, dos mediante el triple. También buen desempeño de Michael Porter Jr. y de Will Barton para fortalecer un ataque abismal en los primeros 10 minutos. Facundo Campazzo también tuvo su aporte con tres asistencias para concluir 31-20 arriba.

En el segundo parcial el mayor peligro pasó a ser Jamal Murray, quien concretó 10 unidades- una mediante una asistencia perfecta de Facu- para liderar el parcial 31-29. Luego, en un segundo plano cerró Porter, quien acabó como goleador del equipo en la primera mitad con 14 tantos. El conjunto de Colorado cerró 62-49 al frente.

En la segunda mitad, hubo una merma en el rendimiento de los Nuggets que motivó a los Clippers. Especialmente Kawhi Leonard estuvo en llamas con 12 unidades en la segunda mitad, seguido de cerca por el centro Ivica Zubac, quien añadió ocho tantos.

El balance de todas maneras no alcanzó para revertir la caída y Denver se fue a descansar hasta el domingo con un triunfo 101-94 que los llevó a cuatro victorias al hilo.

El conjunto dirigido por Michael Malone es uno de los principales animadores de la NBA en la Conferencia Oeste, al ubicarse quinto en el Oeste. Los Clippers, por su parte, continúan terceros en la misma zona.

Jamal Murray fue el máximo anotador de la franquicia de Colorado con 23 puntos (3-6 en triples) y ocho rebotes. Michael Porter Jr. lo siguió con 20 unidades y cuatro recobres. El podio lo completó Will Barton con 19 tantos y cuatro asistencias.

Facundo Campazzo cerró una nueva noche como relevo con tres puntos (1-1 en triples), cinco asistencias, cuatro rebotes, dos pérdidas y dos faltas personales.



Ganó Phoenix

Phoenix Suns cerró la jornada con una victoria sobre Chicago Bulls por un total de 121 a 116. Devin Booker y Chris Paul se combinaron para contrarrestar la ofensiva de la franquicia de Illinois que tuvo a tres jugadores con doble dobles.

Devin Booker fue la gran estrella de la noche con 45 puntos, con 17 de 24 en tiros de campo, además de cuatro rebotes y cuatro asistencias. Pero Chris Paul fue el que hizo brillar a sus compañeros con 14 habilitaciones que complementó con otros 19 tantos en 32 minutos. Esta dupla continuó imparable para que los dirigidos por Monty Williams encadenen su cuarta victoria consecutiva.

Los Bulls no se quedaron atrás y brindaron un gran espectáculo con Nikola Vucevic al frente del equipo con 24 puntos, 10 rebotes y tres asistencias. A la vez que Thaddeus Young aportó otros 19 tantos y 10 rebotes y Lauri Markkanen sumó 16 uunidades y capturó 10 rebotes. Pero Chicago no logró remontar, enlazó su quinta derrota consecutiva y espera a los punteros, Utah Jazz en su siguiente encuentro.

Amargaron su debut

Milwaukee Bucks venció a Los Angeles Lakers 112 a 97 en el primer partido de Andre Drummond con la casaca californiana. A la vez que los dirigidos por Mike Budenholzer continuaron recortando la brecha de los primeros puestos de la Conferencia Este.

El goleador de los Bucks fue Jrue Holidau con 28 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y cuatro robos en 34 minutos. A él lo siguió Giannis Antetokounmpo con un doble doble de 25 tantos y 10 rebotes, además de que sumó tres tapas. Con esta victoria, Milwaukee quedó a dos partidos del escolta de la zona, Philadelphia 76ers.

Por parte de los Lakers, que continuaron acarreando las bajas de Lebron James y Antony Davis, tuvieron a Montrezl Harrell como máximo goleador con 19 puntos y lo siguió Dennis Schroder con 17 unidades. A la vez que Andre Drummond tuvo buenas participaciones en el primer cuarto pero acabó con 4 puntos, un rebote, dos asistencias y un bloqueo en 14 minutos.

Con el tiro del final

Minnesota Timberwolves se llevó el partido ante New York Knicks 102 a 101 en la noche del miércoles. Malik Beasley destrabó el encuentro con un triple a poco más de 30 segundos del final. Los comandados por Chris Finch remontaron en el último cuarto con un parcial de (32 - 20).

El goleador en Timberwolves fue el rookie Anthony Edwards que acumuló 24 tantos, dos rebotes, tres asistencias, tres robos y tres bloqueos. Mientras que el dominicano Karl Anthony Towns fue el centro del juego de Minnesota y aportó 18 puntos, 17 rebotes y seis asistencias.

Por parte de los Knicks, la delantera se repartió entre Julius Randle con 59 puntos, 12 rebotes y seis asistencias y RJ Barret con 23 tantos, tres rebotes y dos habilitaciones. Los de New York lograron neutralizar la ofensiva del rival en el primer cuarto y en el inicio del segundo tiempo, donde recibieron 19 y 20 puntos respectivamente. Pero no supieron mantener la ventaja, encadenaron su segunda derrota consecutiva y fueron desplazados de la quinta posición del Este por Miami Heat.



Defensa hermética

Oklahoma City Thunder venció a Toronto Raptors 113 a 103 con una impecable marca en el último cuarto. Los dirigidos por Mark Daigneault sólo recibieron 14 tantos en los 12 minutos finales y agravaron la crisis del conjunto canadiense.

La figura de Oklahoma fue Moses Brown. El joven pívot concretó el encuentro con 20 puntos y 12 rebotes. A la vez que el goleador de los Thunder fue Svi Mykhailiuk con 22 tantos y nueve rebotes y la otra arma ofensiva fue Isaiah Roby con un doble doble de 17 tantos y 10 rebotes. Pero la ofensiva de Mark Daigneault estuvo aceitada, se recuperó de tres bajas y encontró goles en otros cuatro jugadores que sumaron dobles dígitos en sus planillas.

La situación de los Raptors se encuentra al rojo vivo. El conjunto de Toronto sumó su cuarta derrota consecutiva con Gary Trent Jr a la cabeza con 31 puntos y lo siguió OG Anunoby con 20 puntos 11 rebotes, tres asistencias y tres robos. Mientras que Fred VanVleet se mostró polifacético con 18 unidades, cuatro rebotes, siete habilitaciones, cinco robos y cuatro bloqueos. Pero aun así no pudo suplir la ausencia de Kyle Lowry.



Venganza texana

San Antonio Spurs le negó el back to back a Sacramento Kings al hacerse con el partido de la noche del miércoles 120 a 106. Los dirigidos por Gregg Popovich volvieron a la victoria, reafirmaron su candidatura a Playoffs y sacó una buena diferencia en el octavo puesto.

DeMar DeRozan fue el principal foco de los Spurs con 26 puntos, cinco rebotes y siete asistencias. A la vez que Jakob Peltl aportó un doble doble de 12 puntos y 14 rebotes y Rudy Gay aportó otras 18 unidades desde el banco. El goleo no estuvo en pocas manos y otros cuato jugadores sumaron doble dígitos en sus planillas.

Los Kings perdieron su racha de cinco victorias pero tuvieron a De'Aaron Fox como goleador con 20 unidades y lo siguió Tyrese Haliburton con 18 tantos. A la vez que los rebotes de Sacramento estuvieron acumulados en Richaun Holmes y Harrison Barnes con 15 y 14 unidades respectivamente. A pesar de la derrota, los dirigidos por Luke Walton se encuentran a una victoria de la novena posición pero tienen diferencia de un partido disputado más.