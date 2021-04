La Confederación Argentina de Básquet expulsó a la Federación de Santa Fe

Un nuevo capítulo en un conflicto que terminó de la manera más abrupta. La Confederación Argentina de Básquetbol decidió directamente expulsar de sus cuadros a la Federación de Santa Fe.

No es ninguna sorpresa considerando los tire y aflojes que se venían gestando desde hace algunos años. Diferentes incumplimientos y cuestiones llevaron a que la relación se quiebre totalmente.

La CABB sacó un comunicado explicando lo sucedido: "La expulsión ´ad referendum' de la Federación de Santa Fe. La entidad madre del básquetbol nacional lo realiza a través de una resolución oficial 2/2021 y la nota N° 125/2021 notificando a la afiliada.

Los fundamentos legales están en el documento, pero pueden resumirse en las severas irregularidades cometidas en los últimos cuatro años y por no haber aceptado la participación de un interventor electoral para las elecciones que estaban pautadas para el sábado 3 de abril" (hoy), informó el abogado Andrés Gil Domínguez, asesor letrado de la CABB.

Ampliando, se manifiesta que "desde el 2017 hasta hoy, la Federación Santafesina ha vivido en la anomía y la irregularidad institucional. Como se explica en la resolución, la Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe declaró inválida la reforma estatutaria realizada hace cuatro años y luego también las elección de autoridades, un año después. A partir de eso, luego de una denuncia realizada por la Asociación Rosarina, el Consejo Directivo de la CABB alertó a la Federación sobre las graves irregularidades y la falta transparencia administrativa. Se le pidió que llamara a elecciones pero cuando notó que los que volverían a organizarlas eran los mismos dirigentes, se les pidió que aceptaran un interventor para que fiscalizara el proceso. Se eligió a un prestigioso y reconocido abogado constitucionalista santafesino, Domingo Rondina, quien aceptó ad honorem, pero la Federación se negó. Incluso respondió que la CABB no tenía la facultad para verificar la elección, desconociendo a la entidad madre. Entonces se le dio un plazo para recapacitar, bajo apercibimiento de expulsión, pero sostuvieron la actitud y por eso se llegó a esta decisión. Desde la CABB solo queríamos asegurar la transparencia y legitimidad de la elección, para que no pasara lo del 2018", explicó Gil Domínguez.

El abogado precisó que la expulsión, como dice la resolución, es ´ad referendum´, que "quiere decir que tiene que ser ratificada o rechazada por una asamblea general extraordinaria, que será llamada para este único efecto", explicó.

También aclaró que los clubes y jugadores pertenecientes a esta federación podrán seguir jugando los torneos e integrando los seleccionados nacionales, si las asociaciones y los clubes participantes se inscriben como "adherentes deportivos" de la CABB. "Si tienen los papeles al día, podrán jugar sin problemas", informó finalmente.