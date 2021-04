Pablo Espinoza: “Vamos a hacer todo para que Instituto llegue a lo más alto"

Se acerca el fin de una temporada atípica en la Liga Nacional en la que se vivió de una manera distinta y con mucha competición para todos los equipos. Algunas delegaciones ya cumplieron con los 38 juegos establecidos en la fase regular y a Instituto le restan dos compromisos: Quimsa y San Martín.

Los cordobeses han pasado por ciertas irregularidades que les llevaron a tener un récord de 21 victorias y 14 derrotas sin poder clasificar directamente a la siguiente instancia; por eso las últimas fechas son importantes para determinar la posición del albirrojo y así tener chances de pelear por un lugar en la final.

En la penúltima presentación no les fue de la manera esperada. Libertad se lo dio vuelta y consiguió el triunfo. Anteriormente, la Gloria había sumado una importante victoria ante Olímpico y luego goleó a Ferro Carril Oeste.

Por la derrota ante los Tigres, Espinoza comentó: “Veníamos de un partido con Olímpico que habíamos jugado un buen básquet después de haber quedado fuera de la Champions y pensamos que podíamos volver a repetirlo con Libertad. Jugamos en algunos momentos un buen básquet y otros momentos malos y pasó lo que pasó”.

El alero estuvo 15 días en aislamiento por contagiarse de Covid-19. Tras su recuperación fue uno de los jugadores que se destacó en la última fecha que la Gloria enfrentó. “Al principio estuve agitado, me faltaba el aire, seguía con dolor de cuerpo, pero de a poquito voy poniéndome bien físicamente, así que espero llegar de la mejor manera para lo que sea de los playoffs”, explicó Espinoza.

Tanto las instituciones, los deportistas y las formas de disputa tuvieron que adaptarse a los desafíos que la pandemia obligó. En esta temporada de la Liga los jugadores se enfrentaron con un nuevo formato y también a nuevos ritmos. Instituto además de la “Copa Osvaldo Arduh” tuvo en el medio otras competencias como el Final 4 del Súper 20 y la fase de grupos de la Basketball Champions League Americas.

Esos cambios de juego también implicaron pocos días de preparación y capacidad para amoldarse a lo que seguía. “Nosotros estamos prácticamente sin entrenar, vivimos viajando y jugando. Este año no es como otros que por ahí teníamos tiempo de jugar un torneo internacional y tener cuatro o cinco días para podes descansar y entrenar. Este año no pasó así, sino que todo al revés. Jugábamos un viernes en Brasil, llegábamos el sábado, jugábamos el domingo y el lunes otro partido; no tuvimos tiempo ni de descasar ni tampoco para poder preparar un partido, era ir duelo tras duelo y jugar”.

Además, el alero dijo: “Hay que hacerse la cabeza de que tenemos que mejorar ahora con estos tres partidos que nos van a ayudar para llegar de la mejor manera a playoffs. Mientras tengamos chances, el equipo va a hacer todo como para que Instituto siga en carrera y llegar a lo más alto posible y, obviamente, tratar de jugar la final”.