Colón y Cavul cierran hoy la fase regular

Esta noche se cierra la fase regular del campeonato Relámpago de primera división de la Asociación Juninense de Básquetbol con el partido que sostendrán Colón de Chivilcoy y Cavul de Lincoln en el estadio “Juan Roberto Macario” del club Atlético Sarmiento.

Los chivilcoyanos ya no tienen chance de acceder a jugar los play off. En cambio los Vagos Unidos Linqueños están clasificados en la cuarta colocación y el resultado de esta noche le es indistinto.

Cavul enfrentará a Sarmiento en semifinales, con desventaja de localía. El primer punto se juega en Lincoln y los dos restantes irán en Arias y Necochea.

Por el otro cruce jugarán San Martín y 9 de Julio. El primer partido va en El Obelisco y los otros en el Bastión de Belgrano.





Semifinales

U15

Argentino (55) 90 vs Cavul (87) 48

9 de Julio (55) (88) 81 vs Los Indios (68) (71) 57

Final

Argentino vs 9 de Julio

U17

Argentino (77) 91 vs Cavul (60) 54

Los Indios (66) 66 vs 9 de Julio (74) 76



Final

Argentino vs 9 de Julio

Mayores

Sarmiento vs Cavul

San Martín vs 9 de Julio.