Santiago Barrales: “Cumplimos el objetivo pero teníamos ganas de seguir por más”

El ala pívot Santiago Barrales habló sobre el final de la temporada regular. El Turco volvió a salvar la categoría, pero quedó la “espina” de no clasificar a playoff. Las últimas dos temporadas (una no se completó), con Huarte a la cabeza, el club terminó muy conforme porque logró el objetivo principal: salvar la categoría. Pero aún, no pudo clasificar a Playoff, tema del cual habló el jugador chivilcoyano.

“Cumplimos el objetivo y estamos contentos, pero teníamos ganas de seguir más, lo merecíamos quizás. Estábamos para pelear. No es lindo irse a casa. Pero cumplimos el objetivo principal que tiene esta institución año tras año, después de hacer terrible temporada”

Barrales fue uno de los mejores pilares jóvenes, viniendo desde el banco: “Estoy contento por los minutos que pude estar en cancha. Si bien me lo gané con dedicación y esfuerzo, Matías Huarte tiene mucho que ver. Estoy más que contento por lo que pude lograr”.

Argentino volvió a tener esa garra característica y el joven lo explica: “Lo mejor que tuvo el equipo fue la actitud. Nunca se entregó. No dimos partidos por perdidos y le peleamos a los grandes equipos, tuvimos una faceta luchadora. Se notó química, dentro y fuera de la cancha. Estas cosas el plantel lo mantuvo a lo largo del torneo”.

No es fácil para el Turco competir contra equipos que gastan muchísimo más dinero y Barrales subraya los rivales más difíciles: “Enfrentamos rivales muy duros como Regatas y Comodoro. Extranjeros de supercalidad, que juegan lindo. Son equipos que pelean en la elite. Me parecieron los que mejor juegan al básquet. El partido más duro que tuvimos fue Atenas, pero Regatas y Comodoro son difíciles porque hace años tienen una filosofía que respetan”.

Sobre el futuro, el ex Racing, dijo: “Argentino me dio la posibilidad de cumplir un sueño y un objetivo personal que era jugar la Liga. Obviamente tengo en los planes seguir acá, pero es temprano, ahora voy a descansar y cuando llegue el momento de decidir se verá”.

“Mi idea es seguir manteniendo el ritmo, veré si jugaré otra Liga o si hay algo, pero por lo pronto entrenar y tratar de jugar para no perder ritmo”, finalizó.



Play off

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes anunció las fechas y las sedes para el comienzo de los playoffs, lo mismo que el calendario para la disputa del play-out por la permanencia en la categoría.

Los play off tendrán los mismos dos estadios de la Ciudad de Buenos Aires desde el 5 de abril. La permanencia comenzará el 6, entre Atenas y Weber Bahía Basket, al mejor de tres partidos ganados.

El 5 de abril arranca en los estadios de Obras y Ferro, con cruces al mejor de tres partidos ganados, mientras que el duelo entre Atenas y Weber Bahía Basket que definirá el único descenso de esta temporada iniciará el día siguiente, el 6, con ese mismo formato, como estipula el Artículo 4 del reglamento. Se disputarán los juegos los días 6, 8 y 11 del mes entrante.



Lo que resta

Hoy

19.30 Hispano vs Olímpico

Mañana

21 Instituto vs Olímpico

Lunes 29

19.30 Libertad vs Instituto

Jueves 1

19.30 Instituto vs Ferro

Viernes 2

19.30 Instituto vs Quimsa

Sábado 3

19.30 Quimsa vs Hispano

Domingo 4

19.30 Instituto vs San Martín.