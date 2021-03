Argentino eliminó a Cavul en U15 y U17 y se convirtió en el primer finalista

A toda marcha con los play off de semifinales del campeonato Relámpago de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Anoche, Argentino eliminó a Cavul en U15 (90-48) y U17 (91-54) y se convirtió en el primer finalista de ambas categorías.

Además, 9 de Julio hizo valer la localía ante Los Indios e igualó la serie de U15, tras imponerse por por 88 a 71. Definen este sábado a las 19.

Lo que viene

Sábado 27

Club 9 de Julio

19 U15 - 9 de Julio - Los Indios A (3ra semi)





Lunes 29

Club Sarmiento

21 Mayores - Colon - Cavul

Club Los Indios

20 U17 - Los Indios - 9 de Julio (3ra semi)





Semifinales

U15

Argentino (55) 90 vs Cavul (87) 48

9 de Julio (55) 88 vs Los Indios 71 (68)

U17

Argentino (77) 91 vs Cavul 54 (60)

Los Indios (66) vs 9 de Julio (74)