Anoche ganaron San Martín y Argentino

San Martín goleó anoche a Colón de Chivilcoy por 78 a 57, al tiempo que Argentino hizo lo propio como visitante de Deportivo Baigorrita por 77 a 55.

Hoy comienzan a jugarse los partidos postergados y algunas semifinales de divisiones formativas.

Detalle:

Ayer

Mayores - Colón 57 - San Martín 78

Mayores - Deportivo 55 – Argentino 77

Partidos postergados y semifinales

Hoy

Club Cavul

19 U15 - Cavul – Argentino (1ra semi)

21 U17 - Cavul – Argentino (1ra semi)

Club Los Indios

20 U15 - Los Indios A - 9 de Julio (1ra semi)

Miércoles 24

Club Sarmiento

20 U19 - Sarmiento - Argentino

Club 9 de Julio

20 U17 - 9 de Julio - Los Indios (1ra semi)





Jueves 25

Club Ciclista

21 Mayores - Ciclista - Colon

Club Argentino

19 U15 - Argentino – Cavul (2da semi)

21 U17 - Argentino – Cavul (2da semi)

Club 9 de Julio

20 U15 - 9 de Julio - Los Indios A (2da semi)



Viernes 26

Club Los Indios

20 U17 - Los Indios – 9 de Julio (2da semi)

Sábado 27

Club Argentino

17.30 U15 - Argentino – Cavul (3ra semi)

19.30 U17 - Argentino – Cavul (3ra semi)

Club 9 de Julio

19 U15 - 9 De Julio - Los Indios A (3ra semi)

Lunes 29

Club Sarmiento

21 Mayores - Colon - Cavul

Club Los Indios

20 U17 - Los Indios - 9 de Julio (3ra semi)



Semifinales

U15

Argentino vs Cavul

9 de Julio vs Los Indios

U17

Argentino vs Cavul

Los Indios vs 9 de Julio