Argentino cierra hoy ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia buscando escalar en la tabla posicional

Argentino enfrenta en la mañana de hoy a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Juegan a las 11 en el estadio Héctor Etchart de Ferro Carril Oeste. Dirigen el platense Fabricio Vito, el capitalino Rodrigo Castillo y el entrerriano Javier Mendoza.

El Turco buscará mejorar posiciones en la tabla para tratar de esquivar posibles rivales duros en play off como Instituto Central Córdoba o el mismo equipo que enfrenta en la fecha.



Hoy

11 Argentino vs Gimnasia

21.30 Atenas vs Libertad



Martes 23

Weber Bahía vs Peñarol



Miércoles 24

Olímpico vs Regatas

Atenas vs Obras

Peñarol vs Hispano



Viernes 26

Hispano vs Libertad



Sábado 27

Hispano vs Olímpico

Domingo 28

Instituto vs Olímpico



Lunes 29

Libertad vs Instituto

Abril: Jueves 1

Instituto vs Ferro



Viernes 2

Instituto vs Quimsa



Domingo 4

Instituto vs San Martín