La derrota de Oberá TC ante San Lorenzo hizo que Argentino conservara la categoría

Argentino miraba de reojo anoche el partido entre San Lorenzo y Oberá Tenis Club. Es que tenía que perder el Misionero para que el Turco asegurara la categoría, aun sin jugar.

Antes el Azul estaba con la angustia de los múltiples desempates, que en algunos de ellos se sentía desfavorable. Para citar un solo ejemplo: Argentino no ganaba más, Ferro ganaba todo, Comunicaciones no ganaba más, La Unión ganaba todo, Libertad ganaba todo o perdía solamente uno y Oberá ganaba todo. Esto lo dejaba a Argentino jugando la permanencia con Bahía Basquet por solamente un gol de diferencia. Increíble, pero real.

Ya está. Argentino es de Primera y desde mañana comienza a jugar un campeonato aparte para ingresar a los play off de reclasificación. Y tiene un duro rival: Quimsa.



Ayer

Oberá 73 vs San Lorenzo 76

Regatas 55 vs Platense 53

Ferro 67 vs Comunicaciones 84



Hoy

Oberá vs Boca

Platense vs La Unión Fsa.

Obras vs Regatas

Ferro vs San Martín

San Lorenzo vs Comunicaciones



Jueves, 18

Hispano vs Libertad

Gimnasia vs Instituto

Atenas vs Weber Bahía

Olímpico vs Peñarol

Quimsa vs Argentino



Viernes 19

Weber Bahía vs Gimnasia

Argentino vs Peñarol

Quimsa vs Libertad

Atenas vs Instituto



Sábado 20

Oberá vs Platense

La Unión Fsa. vs Obras

Regatas vs Ferro

San Lorenzo vs San Martín

Boca vs Comunicaciones



Domingo 21

Regatas vs San Martín

Instituto vs Oberá

San Lorenzo vs Quimsa



Lunes 22

Atenas vs Libertad

Peñarol vs Hispano

Argentino vs Gimnasia



Martes 23

Weber Bahía vs Peñarol

Comunicaciones vs Libertad



Miércoles 24

Olímpico vs Regatas



Domingo 28

Instituto vs Olímpico

Atenas vs Obras

Lunes 29

Libertad vs Instituto

Abril

Jueves 1

Instituto vs Ferro



Viernes 2

Instituto vs Quimsa



Domingo 4

Instituto vs San Martín.