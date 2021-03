Argentino enfrenta a Atenas en juego clave

Argentino tiene esta tarde un juego clave ante Atenas de Córdoba, un rival directo por la permanencia en la categoría. Se miden desde las 19 en el estadio "Héctor Etchart", con arbitraje del santafesino Leandro Lezcano, el capitalino Rodrigo Castillo y la mendocina Micaela Prado.

Ayer

Oberá 75 vs Ferro 65

San Lorenzo 90 vs La Unión Fsa. 87

Platense 83 vs San Martín 63



Hoy

Hispano vs Olímpico

Quimsa vs Gimnasia

Weber Bahía vs Libertad

Instituto vs Peñarol

Atenas vs Argentino

Lunes 15

Quimsa vs Hispano

Gimnasia vs Libertad

Weber Bahía vs Instituto

Peñarol vs Atenas

Argentino vs Olímpico.