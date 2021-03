Derrota de Argentino ante Instituto de Córdoba

Argentino tampoco pudo anoche contra Instituto Atlético Central Córdoba y cayó 81 a 77, a pesar de un gran esfuerzo en el Héctor Etchart.

Comenzó encendido Argentino. Santiago Barrales entró derecho con la canasta para poner rápidamente arriba al equipo. Pero le duró muy poco. Colmenares empezó a definir juego –y lo pudieron defender- y Jackson vino de atrás hasta que volcó una pelota y obligó al Turco a frenar el partido con un minuto: 7-9.

Y lo acomodó Argentino. Le costó ajustar la defensa –hasta que tiró en una zona con ajustes hacia la bola- y ofensivamente metió un par de triples con Barrales y Slider. Terminó dos abajo: 17-19.

Y lo siguió peleando el Azul en el segundo cuarto, más allá de los errores no forzados, que Instituto se los hizo pagar con triples (Cuello, 2).

Apareció Mauro Araujo (1 triple, 2 dobles, 1 simple), que lo mantuvo en juego al Turco y cerca de la Gloria, que se sostuvo arriba al cierre del primer tiempo 33-36.

Argentino luchó el segundo tiempo a brazo partido. Peleó pelota por pelota contra un rival mejor plantado en la cancha, que en el tercer cuarto tuvo a un Brussino encendido y le resolvió varias cuestiones de juego para mantenerse ganador 61 – 56.

En el tercer cuarto, Instituto tuvo varias lagunas en el medio juego y Argentino aprovechó esos momentos, inclusive pasando al frente 68 a 67 con los arrestos de Juan Ignacio Laterza.

Pero en el cierre la Gloria hizo pesar la experiencia de sus jugadores. Chiarini y Cuello fueron determinantes.

Los simples de Santiago Scala le bajaron el telón a las aspiraciones turcas, poniendo el resultado lejos del triple milagroso: 81-77

El Turco juega este domingo ante Atenas de Córdoba.





Ayer

Atenas 71 vs Hispano 80

Libertad 72 vs Peñarol 76

Gimnasia 60 vs Olímpico 64

Quimsa 92 vs Weber Bahía 80

Argentino 77 vs Instituto 81

Hoy

Obras vs Oberá

Ferro vs La Unión Fsa.

Regatas vs San Lorenzo

Boca vs San Martín

Platense vs Comunicaciones

Sábado 13

Oberá vs Ferro

San Lorenzo vs La Unión Fsa.

Regatas vs Boca

Platense vs San Martín

Comunicaciones vs Obras

Domingo 14

Hispano vs Olímpico

Quimsa vs Gimnasia

Weber Bahía vs Libertad

Instituto vs Peñarol

Atenas vs Argentino

Lunes 15

Quimsa vs Hispano

Gimnasia vs Libertad

Weber Bahía vs Instituto

Peñarol vs Atenas

Argentino vs Olímpico