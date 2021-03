Ciclista perdió ayer contra Villa Mitre

No le fue bien de movida a Ciclista. No pudo hacer pie en el partido y Villa Mitre se disparó 22-15, con dos prolijas tareas de Franco Amigo y Ramiro Heinrich.

Mejoró el Verdirrojo en los siguientes diez minutos siempre de la mano de Roquez Johnson (7 dobles 4 simples, con una volcada incluida) y se puso a tres al cierre del primer tiempo: 37-34.

Esta diferencia no varió en el tercer cuarto (59-56), que fue de transición y no se sacaron ventajas.

Ciclista apuró el trámite del partido en el último cuarto y lo empató en 59 con un triplazo de Juan Pablo Pedemonte.

Se asentó en el juego y lo pasó a ganar con dos canastas seguidas de Roquez Johnson 63-59, hasta que se quedó sin resto en los tres minutos finales. El mismo Johnson tuvo la oportunidad de mandar el juego a suplementario y marró un simple de los dos que lanzó (77-76), por lo que quedó el cierre definitivo en manos de Villa Mitre.

Hoy Ciclista vuelve a jugar a las 11 contra Del Progreso de General Roca, Río Negro.





Ayer

Villa Mitre 78 vs Ciclista 76

Atenas 74 vs Estudiantes (Ola) 76

Deportivo Viedma 78 vs Quilmes 80

Hoy

11 Ciclista vs Del Progreso

14 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

16.30 Quilmes vs Atenas

Domingo 14

11 Del Progreso vs Estudiantes (Ola)

14 Deportivo Viedma vs Ciclista

16.30 Villa Mitre vs Quilmes

Martes 16

11 Villa Mitre vs Del Progreso

14 Quilmes vs Ciclista.