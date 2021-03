Argentino perdió más que un punto en la reanudación ante Libertad (S)

Argentino no pudo cerrar el partido ante Libertad a pesar de tenerlo dominado en el último cuarto. Perdió mucho más que un punto. Fue 74 a 72.

Buen comienzo de Argentino con un parcial de 18 a 12. Cuatro triples de Barrales, Vicens, Slider y Burgos obligaron a Libertad a frenar el partido con un tiempo muerto computado.

Mejoró el Tigre extendiendo la defensa al perímetro y pasándole el juego a Mosley, que arrancó volcando la pelota y luego metió otro doble y un triple.

Argentino tuvo fortuna en la última bola en manos de Valentín Burgos. Triple y a descansar 23-19.

Pero se le complicó al Turco en el segundo cuarto. El exceso de lanzamientos triples que no tuvieron eficacia en la canasta le dieron la posibilidad a Libertad de hacerse de americanas, que definió con paciencia en el aro opuesto. Manuel Alonso y Martín Gómez le aportaron grandes soluciones llegando desde el banco para dar vuelta el resultado.

Argentino debió ponerse el overol y, como pudo, comenzarle a jugar abajo a los grandotes rivales. Peralta, Laterza y Araujo también le dieron soluciones en la canasta llegando desde el banco y Antoni Vicens aportó su cuota de gol para sostenerse arriba al cierre del primer tiempo 37-36.

Tras el reinicio, Argentino apuró el trámite del juego corriendo y poniendo la pelota a espaldas de sus rivales. Sacó rédito rápidamente con un buen pasaje de Jonatan Slider, el acompañamiento de Pérez Tapia y Laterza, más el siempre rendidor Antoni Vicens. Mosley le solucionó buena parte de los problemas a Libertad, que siguió manteniéndose en juego: 60-54.

En el cierre, Argentino logró tomar distancia, básicamente con los aciertos externos de Antoni Vicens. Y cuando lo tuvo para rematar a Libertad lo perdonó cuarto veces. Letal. Lo terminó pagando con la derrota.

Mosley acercó al Tigre y Marcos Saglietti le dio la estocada final con un triplazo que puso el resultado a un centímetro de la victoria, redondeando Alloatti con un simple a tres décimas de la chicharra.

Hoy, a las 21.30, juega ante Instituto de Córdoba –en Ferro- en un partido sumamente complicado.





Ayer

Argentino 72 vs Libertad 74

Atenas 71 vs Gimnasia 83

Weber Bahía 70 vs Olímpico 82

Peñarol 62 vs Quimsa 67



Hoy

Atenas vs Hispano

Gimnasia vs Olímpico

Quimsa vs Weber Bahía

Libertad vs Peñarol

Argentino vs Instituto