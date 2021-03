Ciclista no pudo con Atenas de Patagones

Ciclista Juninense regaló el primer tiempo y perdió en el debut de la “ventana” de Mar del Plata ante Atenas de Carmen de Patagones por 83 a 78, por La Liga Argentina de básquetbol.

No arrancó bien Ciclista. Recibió 24 goles, 11 de ellos en manos de César Lavoratornuovo, a quien no pudo frenar de ninguna manera.

En el medio juego logró repuntar el quinteto juninense encontrando gol de afuera con Agustín Acuña y Roquez Johnson y, cuando pareció encaminarse, permitió que Fermín Iribarren cierre el cuarto con un doble sobre la chicharra.

Y las distracciones del final se trasladaron al inicio del segundo segmento, cuando Ciclista recibió 9 puntos en un ratito (3 de Iribarren, 2 de Rausch y 4 de Dupuy).

No se pudo acomodar más Ciclista en el juego. Padeció los embates de Ezequiel Dupuy (1 triple, 2 dobles, 2 simples) y Martín Percaz (1 triple, 4 simples), que sumaron para un primer tiempo ganador de 51-36.

Recién en los tres minutos finales apareció Roquez Johnson (1 triple, 2 dobles, 2 simples) en Ciclista como para arrimar algunos números en el marcador, pero quedó demasiado lejos.

Igualmente, lo mejor del Verdirrojo vino en el complemento. Logró una mejor defensa, solidaria, comprometida, que le bajó el goleo a su oponente.

Paralelamente, creció la efectividad ofensiva, en lo que Roquez Johnson fue ganando en confianza (hasta volcó una pelota espectacular) y Tamburini con Pedemonte calentaron la mano, inclusive este último cerró el cuarto con un triple: 58-68.

Colocado a diez y restando un cuarto, el quinteto juninense hizo un buen papel en el final, muy distante del flojo primer tiempo. La rompió Roquez Johnson (4 dobles, 3 simples) y lo tuvo a Maximiliano Tamburini como un buen ladero (2 dobles, 2 simples).

A pesar de todo no alcanzó. La diferencia salvó a Atenas, que con intermitencias se la fue ingeniando para estar lejos del triple salvador oponente. Martín Percaz, con su eficacia en los libres, lo mantuvo a salvo para ganar sin sobrarle demasiado un partido en el que venía goleando.

Hoy, a las 11, Ciclista enfrenta a Villa Mitre de Bahía Blanca.





Ayer

Estudiantes (Ola) 61 vs Deportivo Viedma 95

Ciclista 78 vs Atenas 83

Quilmes 66 vs Del Progreso 65

Hoy

11 Villa Mitre vs Ciclista

14 Atenas vs Estudiantes (Ola)

16.30 Deportivo Viedma vs Quilmes

Sábado 13

11 Ciclista vs Del Progreso

14 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

16.30 Quilmes vs Atenas

Domingo 14

11 Del Progreso vs Estudiantes (Ola)

14 Deportivo Viedma vs Ciclista

16.30 Villa Mitre vs Quilmes

Martes 16

11 Villa Mitre vs Del Progreso

14 Quilmes vs Ciclista