Argentino reanuda ante Libertad de Sunchales

Argentino reanuda esta tarde su participación en la Liga Nacional de Básquetbol.

Desde las 16.30 enfrenta a Libertad de Sunchales en un juego clave para el desenlace del campeonato; al Turco le restan siete partidos hasta el final de la fase regular.

Dirigen este juego el capitalino Oscar Brítez, el bahiense Javier Sánchez y el santafesino Maximiliano Piedrabuena.



Hoy

16.30 Argentino vs Libertad

16.30 Atenas vs Gimnasia

19 Weber Bahía vs Olímpico

19 Peñarol vs Quimsa

21.30 Hispano vs Instituto

Mañana

Atenas vs Hispano

Gimnasia vs Olímpico

Quimsa vs Weber Bahía

Libertad vs Peñarol

Argentino vs Instituto

Viernes 12

Obras vs Oberá

Ferro vs La Unión Fsa.

Regatas vs San Lorenzo

Boca vs San Martín

Platense vs Comunicaciones

Sábado 13

Oberá vs Ferro

San Lorenzo vs La Unión Fsa.

Regatas vs Boca

Platense vs San Martín

Comunicaciones vs Obras

Domingo 14

Hispano vs Olímpico

Quimsa vs Gimnasia

Weber Bahía vs Libertad

Instituto vs Peñarol

Atenas vs Argentino

Lunes 15

Quimsa vs Hispano

Gimnasia vs Libertad

Weber Bahía vs Instituto

Peñarol vs Atenas

Argentino vs Olímpico

Martes 16

Oberá vs San Lorenzo

Boca vs La Unión Fsa.

Regatas vs Platense

San Martín vs Obras

Ferro vs Comunicaciones

Miércoles 17

Oberá vs Boca

Platense vs La Unión Fsa.

Obras vs Regatas

Ferro vs San Martín

San Lorenzo vs Comunicaciones

Jueves, 18

Hispano vs Libertad

Gimnasia vs Instituto

Atenas vs Weber Bahía

Olímpico vs Peñarol

Quimsa vs Argentino

Viernes 19

Weber Bahía vs Gimnasia

Argentino vs Peñarol

Quimsa vs Libertad

Atenas vs Instituto

Sábado 20

Oberá vs Platense

La Unión Fsa. vs Obras

Regatas vs Ferro

San Lorenzo vs San Martín

Boca vs Comunicaciones

Domingo 21

Regatas vs San Martín

Instituto vs Oberá

San Lorenzo vs Quimsa

Lunes 22

Atenas vs Libertad

Peñarol vs Hispano

Argentino vs Gimnasia

Martes 23

Weber Bahía vs Peñarol

Comunicaciones vs Libertad

Miércoles 24

Olímpico vs Regatas

Domingo 28

Instituto vs Olímpico

Atenas vs Obras

Lunes 29

Libertad vs Instituto

Abril

Jueves 1

Instituto vs Ferro

Viernes 2

Instituto vs Quimsa

Domingo 4

Instituto vs San Martin.