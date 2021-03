Valentín Feulliade señaló: “Nuestra mejor actitud se verá reflejada en esta burbuja”

Ciclista Juninense jugará su segunda burbuja del campeonato de la Liga Argentina de Básquetbol desde mañana, en la ciudad de Mar del Plata.

Uno de los juveniles promocionados por el entrenador del conjunto verdirrojo, Daniel Jaule, es Valentín Feulliade, quien analizó con Democracia lo que se viene en materia deportiva.

Sobre la participación en la primera burbuja, el joven basquetbolista expresó: “Creo que fue muy positiva en lo personal, ya que pude sumar minutos en todos los partidos, por lo que me volví muy conforme”.

Y en cuanto a los entrenamientos, expresó: "Obvio que estamos bien. En lo actitudinal mejoramos mucho y creo que se va a ver reflejado en esta burbuja. Trabajamos mucho, porque sabemos que todos los rivales fueron y van a ser difíciles. Comparado con nosotros, con los rivales noté que hubo una diferencia de actitud, es por eso que estamos haciendo mucho hincapié en ese aspecto”.

En relación con Daniel Jaule, manifestó: "La relación con el entrenador es muy buena, me transmite confianza y eso me ayuda a sentirme más seguro de mi juego”.

Finalmente, sobre el equipo que integra, Valentín Feulliade expresó a Democracia:

“Al grupo lo veo totalmente distinto, tenemos más fe en el trabajo que estamos haciendo, lo veo con muchas más ganas y de querer ir por todo a la próxima burbuja. Daremos todo”, finalizó.

La programación

Ya mañana empieza la actividad de la segunda burbuja, con este fixture:

Mañana miércoles:

11 , Estudiantes (Olavarría) vs Deportivo Viedma

14 Ciclista vs Atenas e Carmen de Patagones

16.30 Quilmes vs Del Progreso

Jueves 11

11 Villa Mitre vs Ciclista

14 Atenas vs Estudiantes (Ola)

16.30 Deportivo Viedma vs Quilmes

Sábado 13

11 Ciclista vs Del Progreso

14 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

16.30 Quilmes vs Atenas

Domingo 14

11 Del Progreso vs Estudiantes (Ola)

14 Deportivo Viedma vs Ciclista

16.30 Villa Mitre vs Quilmes

Martes 16

11 Villa Mitre vs Del Progreso

14 Quilmes vs Ciclista

Fechas y zonas

Conferencia Sur

10 al 16 de marzo

Ciudad de Mar del Plata

Deportivo Viedma

Atenas de Patagones

Del Progreso de General Roca

Villa Mitre de Bahía Blanca

Quilmes de Mar del Plata

Estudiantes de Olavarría

Ciclista Juninense

Ciudad de Concepción

del Uruguay

Lanús

Rivadavia de Mendoza

Racing de Chivilcoy

Gimnasia y Esgrima La Plata

Tomás de Rocamora

Parque Sur de Concepción del Uruguay

Estudiantes de Concordia

6 al 12 de abril

Ciudad de Olavarría

Racing de Chivilcoy

Lanús

Rivadavia de Mendoza

Gimnasia y Esgrima de La Plata

Quilmes de Mar del Plata

Ciclista Juninense

Estudiantes de Olavarría

Ciudad de Lanús

Del Progreso de General Roca

Deportivo Viedma

Atenas de Patagones

Villa Mitre de Bahía Blanca

Parque Sur de Concepción del Uruguay

Estudiantes de Concordia

Tomás de Rocamora



23 al 30 de abril

Ciudad de Viedma

Racing de Chivilcoy

Lanús

Rivadavia de Mendoza

Gimnasia y Esgrima de La Plata

Del Progreso de General Roca

Deportivo Viedma

Atenas de Patagones

Villa Mitre de Bahía Blanca

Ciudad de Concordia

Quilmes de Mar del Plata

Ciclista Juninense

Estudiantes de Concordia

Parque Sur de Concepción del Uruguay

Estudiantes de Olavarría

Tomás de Rocamora

Conferencia Norte

11 al 17 de Marzo

Ciudad de Rosario

Barrio Parque de Córdoba

Ameghino de Villa María

Deportivo Norte de Armstrong

San Isidro de San Francisco

Atlético Echagüe de Paraná

Unión de Santa Fe

Colón de Santa Fe

Sportivo América de Rosario

Ciudad de Salta

Villa San Martín de Resistencia

Central Argentino Olímpico de Ceres

Independiente BBC de Santiago del Estero

Tiro Federal de Morteros

Estudiantes de Tucumán

Riachuelo de La Rioja

Salta Basket

Del 7 al 13 de abril

Ciudad de Paraná

Villa San Martín de Resistencia

Central Argentino Olímpico de Ceres

Independiente BBC de Santiago del Estero

Tiro Federal de Morteros

Atlético Echagüe de Paraná

Unión de Santa Fe

Colón de Santa Fe

Sportivo América de Rosario

Ciudad de La Rioja

Barrio Parque de Córdoba

Ameghino de Villa María

Deportivo Norte de Armstrong

San Isidro de San Francisco

Estudiantes de Tucumán

Riachuelo de La Rioja

Salta Basket

23 al 30 de abril

Ciudad de Resistencia

Estudiantes de Tucumán

Riachuelo de La Rioja

Salta Basket

Villa San Martín de Resistencia

Central Argentino Olímpico de Ceres

Independiente BBC de Santiago del Estero

Tiro Federal de Morteros

Ciudad de Villa María

Atlético Echagüe de Paraná

Unión de Santa Fe

Colón de Santa Fe

Sportivo América de Rosario

Barrio Parque de Córdoba

Ameghino de Villa María

Deportivo Norte de Armstrong

San Isidro de San Francisco.