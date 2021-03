Argentino de Junín prepara el juego que disputará frente a Libertad de Sunchales

Argentino entrena preparando el juego de la semana que viene ante Libertad de Sunchales, en el último tramo de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

Al día siguiente, el conjunto turco jugará contra Instituto Atlético Central Córdoba, en otro partido complicado que tiene por delante de los siete juegos finales del torneo, cuyos últimos resultados registrados fueron los siguientes:

El lunes 1°, Instituto de Córdoba 96 vs. Platense 79; miércoles 3, Obras Sanitarias 75 vs. Ferro Carril Oeste 58; y San Lorenzo de Almagro 79 vs. Platense 73.

Lo que se viene

Hoy sábado van a enfrentarse: San Martín de Corrientes vs. Oberá; Peñarol de Mar del Plata ante Libertad de Sunchales; y Atenas de Córdoba vs. Olímpico de la Banda (Santiago del Estero).

Lunes 8: San Martín vs Libertad; Oberá vs. Atenas de Córdoba; y La Unión de Formosa ante Peñarol de Mar del Plata.

Martes 9: Oberá vs. Regatas; y Boca ante Ferro.

Miércoles 10: Hispano vs. Instituto; Atenas vs. Gimnasia; Weber Bahía vs. Olímpico; Peñarol vs. Quimsa; y ARGENTINO DE JUNÍN ante Libertad de Sunchales.

Jueves 11: Atenas de Córdoba vs. Hispano; Gimnasia vs. Olímpico de La Banda; Quimsa vs. Weber Bahía; Libertad vs. Peñarol de Mar del Plata; y ARGENTINO DE JUNÍN vs. Instituto de Córdoba.

Viernes 12: Obras Sanitarias vs. Oberá; Ferro vs La Unión de Formosa; Regatas vs. San Lorenzo; Boca vs. San Martín; y Platense ante Comunicaciones.

Sábado 13: Oberá vs. Ferro; San Lorenzo vs. La Unión de Formosa; Regatas ante Boca; Platense vs. San Martín; y Comunicaciones contra Obras Sanitarias.

Domingo 14: Hispano vs. Olímpico de La Banda; Quimsa vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia; Weber Bahía vs Libertad de Sunchales; Instituto vs. Peñarol de Mar del Plata; y Atenas de Córdoba ante ARGENTINO DE JUNÍN.

Lunes 15: Quimsa vs. Hispano Americano; Gimnasia de Comodoro vs. Libertad de Sunchales; Weber Bahía vs. Instituto de Córdoba; Peñarol vs. Atenas de Córdoba; y ARGENTINO DE JUNÍN ante Olímpico de La Banda.

Martes 16: Oberá vs. San Lorenzo; Boca vs. La Unión de Formosa; Regatas vs. Platense; San Martín vs. Obras Sanitarias; y Ferro vs. Comunicaciones.

Miércoles 17: Oberá vs. Boca Jrs.; Platense vs. La Unión de Formosa; Obras vs. Regatas; Ferro vs. San Martín de Corrientes; y San Lorenzo vs Comunicaciones

Jueves 18: Hispano vs. Libertad; Gimnasia de Comodoro vs. Instituto; Atenas vs. Weber Bahía; Olímpico vs. Peñarol; y Quimsa vs. ARGENTINO DE JUNÍN.

Viernes 19: Weber Bahía vs. Gimnasia, ARGENTINO DE JUNIN vs. Peñarol; Quimsa ante Libertad; y Atenas vs Instituto.

Sábado 20: Oberá vs. Platense; La Unión de Formosa vs. Obras Sanitarias; Regatas vs. Ferro: San Lorenzo vs San Martín; y Boca vs. Comunicaciones.

Domingo 21: Regatas vs. San Martín; Instituto vs. Oberá; y San Lorenzo vs. Quimsa.

Lunes 22: Atenas vs. Libertad; Peñarol vs. Hispano y ARGENTINO ante Gimnasia de Comodoro.

Martes 23: Weber Bahía vs. Peñarol; y Comunicaciones vs. Libertad.

Miércoles 24: Olímpico vs. Regatas Corrientes.

Domingo 28: Instituto vs. Olímpico; y Atenas vs Obras.

Lunes 29: Libertad vs. Instituto.

Jueves 1° de abril: Instituto de Córdoba vs. Ferro Craril Oeste.

Viernes 2: Instituto de Córdoba vs. Quimsa de Santiago del Estero.

Domingo 4 de abril: Instituto de Córdoba vs. San Martín de Corrientes