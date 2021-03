Ciclista debutará ante Atenas de Patagones

Ciclista Juninense afrontará la segunda burbuja de la temporada la semana que viene en la balnearia ciudad bonaerense de Mar del Plata.

El miércoles 10 debutará ante Atenas de Carmen de Patagones en el estadio mundialista “Islas Malvinas”. Luego, jugará sucesivamente contra Villa Mitre de Bahía Blanca, Del Progreso de General Roca, Deportivo Viedma y Quilmes de Mar del Plata.

El americano Roquez Johnson llegó a Junín y ya entrena con el plantel profesional de la entidad.

Fixture

Miércoles 10

11 Estudiantes (Ola) vs Deportivo Viedma

14 Ciclista vs Atenas

16.30 Quilmes vs Del Progreso

Jueves 11

11 Villa Mitre vs Ciclista

14 Atenas vs Estudiantes (Ola)

16.30 Deportivo Viedma vs Quilmes

Sábado 13

11 Ciclista vs Del Progreso

14 Estudiantes (Ola) vs Villa Mitre

16.30 Quilmes vs Atenas



Domingo 14

11 Del Progreso vs Estudiantes (Ola)

14 Deportivo Viedma vs Ciclista

16.30 Villa Mitre vs Quilmes

Martes 16

11 Villa Mitre vs Del Progreso

14 Quilmes vs Ciclista

Fechas y zonas

Conferencia Sur

10 al 16 de marzo

Ciudad de Mar del Plata

Deportivo Viedma

Atenas de Patagones

Del Progreso de General Roca

Villa Mitre de Bahía Blanca

Quilmes de Mar del Plata

Estudiantes de Olavarría

Ciclista Juninense

Ciudad de Concepción

del Uruguay

Lanús

Rivadavia de Mendoza

Racing de Chivilcoy

Gimnasia y Esgrima La Plata

Tomás de Rocamora

Parque Sur de Concepción del Uruguay

Estudiantes de Concordia

6 al 12 de Abril

Ciudad de Olavarría

Racing de Chivilcoy

Lanús

Rivadavia de Mendoza

Gimnasia y Esgrima de La Plata

Quilmes de Mar del Plata

Ciclista Juninense

Estudiantes de Olavarría

Ciudad de Lanús

Del Progreso de General Roca

Deportivo Viedma

Atenas de Patagones

Villa Mitre de Bahía Blanca

Parque Sur de Concepción del Uruguay

Estudiantes de Concordia

Tomás de Rocamora



23 al 30 de abril

Ciudad de Viedma

Racing de Chivilcoy

Lanús

Rivadavia de Mendoza

Gimnasia y Esgrima de La Plata

Del Progreso de General Roca

Deportivo Viedma

Atenas de Patagones

Villa Mitre de Bahía Blanca

Ciudad de Concordia

Quilmes de Mar del Plata

Ciclista Juninense

Estudiantes de Concordia

Parque Sur de Concepción del Uruguay

Estudiantes de Olavarría

Tomás de Rocamora

Conferencia Norte

11 al 17 de Marzo

Ciudad de Rosario

Barrio Parque de Córdoba

Ameghino de Villa María

Deportivo Norte de Armstrong

San Isidro de San Francisco

Atlético Echagüe de Paraná

Unión de Santa Fe

Colón de Santa Fe

Sportivo América de Rosario

Ciudad de Salta

Villa San Martín de Resistencia

Central Argentino Olímpico de Ceres

Independiente BBC de Santiago del Estero

Tiro Federal de Morteros

Estudiantes de Tucumán

Riachuelo de La Rioja

Salta Basket

Del 7 al 13 de abril

Ciudad de Paraná

Villa San Martín de Resistencia

Central Argentino Olímpico de Ceres

Independiente BBC de Santiago del Estero

Tiro Federal de Morteros

Atlético Echagüe de Paraná