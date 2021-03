Arrancó Villegas

Al mando del entrenador juninense Juan Pablo Chami, el Club Atlético General Villegas comenzó con los entrenamientos de cara al Provincial de Clubes de Básquetbol.

En declaraciones a la web Actualidad, Chami dijo: “Nos vamos a encontrar con equipos de Bahía Blanca, Punta Alta, Junín, Chivilcoy, Pergamino, San Nicolás, Zárate, Mar del Plata, Tandil. Pero a nosotros nos tocaría la zona con Junín, Saladillo y Trenque Lauquen. Es un torneo de muy buen nivel, muy físico, muy fuerte. Nos vamos a enfrentar a equipos muy complicados”.

Consultado sobre si el club va a jugar dos torneos de manera paralela, comentó: “Vamos a tener unos 30 jugadores y disputando los dos torneos. Quienes queden relegados del primer equipo no van a sentirse fuera del club, sino que van a jugar el otro torneo. En principio, todos son parte del proyecto y podrán aportar para que el club crezca. Va a ver mucha rotación, porque a mí me gusta usar muchos jugadores, si es posible diez”.

Finalmente dijo: “El objetivo es entrar y competir. Si podemos clasificar, muchísimo mejor. Mi idea es competir, no ser un equipo del montón. Hay una primera zona y, si clasificás, pasás a otra zona, así que jugarías muchos partidos. Lo vamos a tomar con calma, pero no hay tiempo que perder. Esperemos estar a la altura de los sueños de la gente de Atlético Villegas”.