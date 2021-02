Capelli: “No es fácil salir campeón en otro país”

El entrenador juninense Adrián Capelli se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol con Aguada.

De esta manera, Aguada logró el bicampeonato y alcanzó el décimo título liguero de su historia basquetbolística.

Capelli dialogó con Democracia sobre el momento que está viviendo y dijo: “Realmente, es una alegría muy grande. No es fácil salir campeón en otro país, máxime con todas estas cosas que nos tocaron vivir. Hace seis meses que me fui de Junín enfocado pura y exclusivamente en poder lograr el torneo y después de tantas idas y vueltas se pudo finalizar y pudimos lograr el objetivo".

"Estoy contento y extrañando mi ciudad, a mis seres queridos. Agradecido como siempre a mi señora y a mis hijos que me bancan, que vinieron acá para acompañarme en las fiestas, se quedaron unos días y se volvieron. El aguante del resto de mi familia, del apoyo de mis amigos incondicionales y de mucha gente que me ha pasado mensajes".

"Fue un camino muy duro con muchísimo trabajo. Aguada es un club con una hinchada increíble, con dirigentes cuya idea era poder lograr el bicampeonato. Yo recuerdo que llegué e 30 de diciembre de 2019 a hacerme cargo del equipo y estábamos en una situación complicada porque nos habían sacado puntos y prácticamente nos quedábamos fuera del campeonato. Por suerte, nos pudimos clasificar y salir adelante".

"Hoy (por ayer) recién estoy cayendo en lo que logramos, de lo que me toca vivir. Estoy muy contento, feliz, agradecido y disfrutando. Fue con muchísima adrenalina, día a día, con mucho trabajo”.

Así lo definió El País

Aguada es el bicampeón del básquetbol uruguayo después de vencer a Trouville por 90 a 84 y cerrar la serie final 3-1 en el Antel Arena.

Justa consagración de los rojiverdes, que apostaron fuerte para llegar a este logro y al título número 10 de su historia. Los dirigentes armaron un equipo importante, con norteamericanos de primer nivel e hicieron una apuesta económica a la altura de un equipo campeón.

El título toma más valor por lo que fue Trouville en la serie final. Después de un primer juego en el que las diferencias fueron amplias, los rojos de Pocitos dejaron todo en la cancha con un presupuesto ampliamente menor al de su rival, pero con las cosas claras de lo que había que hacer para intentar minimizar las virtudes de su adversario.

Así fue que el segundo juego fue muy parejo y que ganó el tercer partido de manera justificada. Anoche fue Aguada el que siempre estuvo arriba en el tanteador, pero Trouville nunca tiró la toalla y se mantuvo en partido hasta el final.

Aguada mostró la jerarquía de su plantel, porque cada vez que Trouville se arrimaba, se ponía a una o a tres unidades, siempre aparecía una individualidad para sacar adelante el partido con una magnifica jugada. Federico Bavosi, Al Thornton y Federico Pereiras fueron clave, ya que cada uno tuvo su momento en el partido. Incluso, los rojiverdes no tuvieron necesidad de recurrir a Leandro García Morales, que tuvo una floja actuación pese a que finalizó con 14 puntos. Tampoco hizo falta que Davis tuviera una noche mágica como la del miércoles, porque primó lo colectivo, los momentos del juego y una defensa sólida, en un aspecto en el que Aguada había fallado en la tercera final.

“Es básquetbol, es el deporte más hermoso. Fue una temporada difícil, el básquet claramente no escapó a eso. Se trabajó mucho, se luchó mucho, es el premio a la directiva que apostó fuerte por nosotros, por este plantel; es un premio para la gente y para este grupo que se rompió todo, que entrenó el 24 de diciembre, el 31 de diciembre y que trabajó pese a cualquier cosa. Es un grupo muy unido, Trouville también, pero el equipo se vio en los momentos jodidos. El otro día habíamos perdido bien y el grupo dio la cara en los peores momentos de la final para quedarnos con este título”, afirmó Federico Bavosi a la cadena televisiva con notoria emoción tras haber anotado 18 unidades y haber capturado cuatro rebotes.

Trouville fue puro corazón, con los pibes de la casa y con los argentinos Damián Tintorelli y Leo Mainoldi después de lo que fue la comentada lesión de Mariani. Ayer no anduvo Soto, tampoco Mayora, pero apareció Massa. Fue un orgullo para el rojo haber llegado a las finales con muchos juveniles de sus formativas.