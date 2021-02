Los Nuggets no logran sostener su media de juego y siguen con altibajos

La 2020/21 es una temporada dura para todos y Denver es una evidencia de ello. El equipo de Facundo Campazzo no consigue obtener regularidad en lo que se lleva jugado hasta el momento y anoche volvió a caer - por 112 a 110 - ante los Washington Wizards.

El cordobés estuvo en cancha durante 32 minutos en los cuales sumó 5 puntos, producto de 1/8 de cancha (2/2 en libres), 3 rebotes, 2 asistencias y 2 tapas, sin pérdidas de balón. En la contra final tuvo en sus mano la posibilidad de ganar el juego con un triple a la carrera, pero este no quiso entrar.

El partido se planteó sin ritmo en su inicio. Ambos equipos parecían tener a sus jugadores sujetados con gruesos grilletes en sus tobillos, por lo que el juego se hacía lento y errático (1/9 Washington 2/11 Nuggets).

Nikola Jokic comenzó a sacar rédito en dicho escenario posteándose sobre Wagner y anotando los primeros 7 puntos de Denver (7-2). Wa-shington, mientras tanto, se impondría con rachas: primero de Bradley Beal (9) y luego de Hachimura (8), quien con 6 puntos seguidos le dio el liderazgo a los de la capital.

Denver continuó muy errático pese a los cambios de Malone (Campazzo entró promediando el cuarto): lanzó 8/24 de cancha y se fue al primer descanso abajo 22-26.

Durante el segundo, los de la capital estadounidense mostraron una buena contracción defensiva, sobre todo en la pintura, zona completamente vedada para los Nuggets. Con una segunda unidad comprometida en ese aspecto, los Wizards empezaron a despegarse y sacaron una máxima de 33-24 tras una buena penetración del brasileño Neto.

Los Nuggets tampoco encontraban el triple (0/4), Facu no anotó en sus dos intentos detrás de la medialuna y, así, los Wizards volvieron a escaparse, esta vez estirando la máxima a 12 puntos (44-32), de la mano de un Beal que se había convertido en todo un dolor de cabeza para los locales (18 pts).

Denver le imprimió velocidad a las transiciones y con un triple de Murray más una corrida de Porter Jr achicó 40-45 (3:24) y obligó a Scott Brooks a querer parar el partido con un tiempo muerto.

De todas maneras, las acciones no irían a cambiar. El local encontró su mejor momento del partido hasta allí sobre el final del primer tiempo. Con un parcial de 17-4 (triple de Campazzo mediante), Denver pasó al frente en el marcador 49-48; no obstante, dos apariciones fugaces de Garrison Mathews con sendos triples dejó a Washington arriba 56-54 al término del segundo parcial.

La lluvia le dio inicio al complemento: Matthew y Hachimura anotaban a larga distancia para Washington, Murray, Porter Jr y Jokic respondieron para Denver. El juego se hizo de ida y vuelta con la visita al frente del marcador (68-67).

No obstante, la tónica se mantendría por el lado del dueño de casa, que clavó 8 triples en 12 intentos durante el cuarto. Jokic sumó 11 de sus 24 puntos en el parcial, al tiempo que Murray lo siguió con 9 (fue el goleador con 34).

El japonés Hachimura (20) tuvo un buen ingreso durante el tercer cuarto sosteniendo a los suyos con 11 puntos. Sin embargo, dos bombas seguidas de Murray igualaron el juego para Denver, que nuevamente estaba viendo escaparse a su rival. De esta manera, el partido se fue igualado en 88 hacia el último cuarto.

Campazzo jugó todo el último período, pero otro su-damericano - Raul Neto - cerró una gran actuación individual siendo uno de los baluartes de Washington durante los doce minutos finales, en los que aportó 7 de sus 15 puntos.