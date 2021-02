Ciclista Juninense prescindió de los servicios del base estadounidense Desmond Kennedy

Ciclista Juninense cortó en el día de ayer al jugador estadounidense Desmond Kennedy por bajo rendimiento deportivo.

Kennedy fue a jugar la burbuja de Viedma, Río Negro, donde debutó frente a Atenas de Carmen de Patagones con 9 goles en 31 minutos (2/7 en dobles y 1/3 en triples, 3 rebotes 3, asistencias y 3 pérdidas).

Luego, metió 4 goles en 23 minutos ante Villa Mitre de Bahía Blanca (2/4 en dobles y 0/5 en triples).

Posteriormente, Ciclista enfrentó a Del Progreso de General Roca –Río Negro- y no metió goles en 7 minutos de juego. Tomó un solo tiro de tres puntos.

Finalmente, en el cotejo Ciclista-Viedma jugó 11 minutos sin conversiones y con dos triples errados.



Lo que sigue

Se viene una nueva burbuja que se va a licitar luego de que finalicen los últimos partidos que están en danza.

Hay dos posibilidades. Capital Federal y Mar del Plata. Se rumorea que Mar del Plata tendría más posibilidades dado que hacia el 10 de marzo la capacidad hotelera estaría ociosa, más allá de que no fue de las mejores temporadas veraniegas la que termina mañana domingo.

Quilmes se pondría al frente de una nueva burbuja en lo que sería la segunda parte del campeonato, que comenzó pasada la mitad del mes de febrero del corriente año. De concretarse, no se sabe si Quilmes jugará en el estadio Mundialista o bien en Luro y Guido, histórico bastión Cervecero que albergó a otrora cientos de noches de hazañas.



Últimos resultados

Independiente (Sde) 82 vs Unión (Sf) 86

Estudiantes (T) 71 vs Barrio Parque 65

Central (Ceres) 77 vs Sportivo América 75

Rivadavia (Mza) 66 vs Racing (Ch) 102

Quilmes 66 vs Estudiantes (Ola) 82

Atenas 58 vs Del Progreso 72

Villa Mitre 94 vs Deportivo Viedma 79

Villa San Martin 97 vs Central (Ceres) 89

Riachuelo 97 vs Estudiantes (T) 102

Independiente (Sde) 60 vs Tiro Federal 66

