Ciclista terminó su participación en Viedma sin ningún partido ganado

Ciclista Juninense hizo de local anoche en el estadio del dueño de casa, Deportivo Viedma. Son los disparates que se siguen haciendo en el siglo XXI.

Más allá de esto, perdió 92 a 70 y se vuelve a Junín con las manos vacías. No ganó ningún partido de los cuatro que fue a jugar. En diez días comienza otra burbuja en la ciudad de Mar del Plata.

No pudo hacer pie Ciclista en el primer cuarto que lo perdió 26 a 6. Recibió cinco triples. Tres en manos de Lucas González –que había arrancado con una volcada espectacular- y dos de Fermín Thygesen.

Pero mejoró en los segundos diez minutos en la medida que amplió la defensa al perímetro y le complicó las cosas al dueño de casa.

Paralelamente, el Verdirrojo encontró gol, primero con Agustín Acuña (1 triple, 2 dobles) y luego con Alejo Britos (1 triple, 2 dobles, 1 simple) y Derrick Woods (1 triple, 1 doble).

De esta manera, se puso en juego al cierre del primer tiempo y quedó diez abajo: 31-41.

Otra vez arrancó mal Ciclista, en el tercer cuarto. Viedma le hizo un parcial de 7 a 2 y lo obligó a frenar el partido apenas arrancado. Dos corridas de Matías Eidintas y un triplazo de Fermín Thygesen a la carrera produjeron la estampida local.

Pero no lo pudo parar al Depo. Seis puntos en un solo ataque le metió de la mano de Thygesen y Eidintas: 57-39 y a remar de nuevo.



Dos triples seguidos de Agustín Acuña y Juan Pablo Pedemonte lo volvieron a arrimar a 10 a cuatro minutos del cierre. Hasta acá todo lo que pudo hacer.

El resto fue de Deportivo Viedma, que sumó cinco triples en el cuarto y sacó catorce de diferencia de cara al cierre del juego propiamente dicho.

El último cuarto fue para los pibes. Nada que hacer para Ciclista, que había quemado las naves en el cuarto anterior y bajó los brazos mucho antes de la chicharra final.



Ayer

Echagüe 78 – Central Ceres 86

Estudiantes 56 – Del Progreso 74

Quilmes 92 – Villa Mitre 73

Ciclista 70 – Depo Viedma 92

Sportivo América 62 – Villa San Martín72

Rocamora 86 – Racing CH. 84

Unión 83 - Tiro Federal 90

San Isidro 83 – Estudiantes (T) 85

Libre: Atenas

Hoy

FECHA 5

Quilmes - Estudiantes

Atenas – Del Progreso

Villa Mitre – Depo Viedma

Salta Basket - San Isidro

Tiro Federal - Echagüe

Villa San Martin - Colón (Sf)

Riachuelo – Ameghino

Independiente (Sde) - Unió (Sf)

Estudiantes (T) - Barrio Parque

--> Nueve de Julio quedó como único invicto