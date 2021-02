Ciclista Juninense enfrenta a Deportivo Viedma

Ciclista Juninense continúa esta tarde su periplo por La Liga Argentina. Luego de dos derrotas en fila le toca enfrentar al dueño de casa, Deportivo Viedma.

El partido se juega desde las 18.30 y es otra prueba exigente para el quinteto que conduce el juninense Daniel Jaule.



Ayer

Independiente (SdE) 72 vs Sportivo América 77

Villa San Martín 96 vs Echagüe 76

Riachuelo 77 vs San Isidro 78



Fecha 3

Hoy

16.00 – Villa Mitre - Estudiantes

18.30 – Del Progreso - Ciclista

21.30 – Atenas - Quilmes

Libre: Deportivo Viedma



Fecha 4

Martes 23 de febrero

16.00 – Estudiantes – Del Progreso

18.30 – Quilmes – Villa Mitre

21.30 – Ciclista – Dep. Viedma

Libre: Atenas



Fecha 5

Miércoles 24 de febrero

16.00 – Quilmes - Estudiantes

18.30 – Atenas – Del Progreso

21.30 – Villa Mitre – Deportivo Viedma

Libre: Ciclista