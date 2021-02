Ciclista no pudo con Atenas en el debut

Ciclista Juninense arrancó ayer su participación en La Liga Argentina. Perdió con Atenas de Carmen de Patagones por 91 a 71 al no poder sostener el ritmo de juego en el complemento.

Atenas estuvo dos minutos y medio sin convertir hasta el doble de Franco Alorda. A todo esto, Ciclista metió seis goles y una volcada de Derrick Woods obligó al dueño de casa a frenar el juego con un tiempo muerto computado.

Y se asentó en el partido el quinteto juninense , apuntalado por los triples de Maximiliano Tamburini, Juan Pablo Pedemonte y Alejo Britos.



Atenas hizo un muy buen cierre, en el que también encontró los triples de Genaro Lorio, Martín Percaz y Ezequiel Dupuy, con la virtud que encestó el último sobre la chicharra en manos de César Lavoratornuovo, y ganó el cuarto 18-15.

Pero Maximiliano Tamburini arrancó igualando con un triplazo en 18 el segundo. Y se fueron prestando el marcador hasta los tres minutos finales, cuando Ciclista se estancó y reaccionó sobre la chicharra.

Una volcada de Franco Alorda, una mano de Martín Percaz y dos triples seguidos de César Lavoratornuovo dispararon a Atenas en el marcador, pero en un descuido final Derrick Woods la clavó de afuera y acercó nuevamente a Ciclista 43-40.

Ciclista pareció haberse quedado en el vestuario en el reinicio. Tres dobles seguidos de Atenas (2 de Smaniotti y Lorio) obligaron a frenar rápidamente el partido con un tiempo muerto computado.

Pero no pudo mejorar. Metió 8 puntos en siete minutos.



Y Atenas se disparó con cuatro triples seguidos 65 a 48. El Verdirrojo maquilló el resultado hacia el cierre con una ráfaga de Alejo Britos: 69-57.

Nada que hacer para Ciclista en los últimos diez minutos. Atenas, muy sólido, aseguró el resultado poniendo la bola en la pintura. Un buen pasaje inicial de Genaro Lorio, una volcada de Franco Smaniotti y la efectividad de Howard

Wilkerson III en la línea fue suficiente para llevar el resultado a buen puerto.

Hoy el Verdirrojo chocará contra Villa Mitre, en el estadio de Deportivo Viedma, desde las 16.30.



Resultados

Unión SF 84 vs Colón SF 62

Racing (Ch) 91 vs Parque Sur 88

Del Progreso 85 vs Quilmes 57

Gimnasia (La Plata) 80 vs Rocamora 73

Atenas 91 vs Ciclista 71



Hoy

11.00 Sportivo América vs Balsuar Tiro Federal

16.30 Echagüe vs Independiente (Sde)

16.30 Ameghino vs Estudiantes (T)

16.30 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)

16.30 Ciclista vs Villa Mitre

19.00 Unión (Sf) vs Villa San Martín

19.00 Deportivo Norte vs Riachuelo

19.00 Estudiantes (C) vs Rivadavia (Mza)

19.00 Quilmes vs Deportivo Viedma

21.30 Colón (Sf) vs Central (Ceres)

21.30 Barrio Parque vs Salta Basket

21.30 Rocamora vs Lanús

21.30 Estudiantes (Ola) vs Atenas



Fecha 3

Lunes 22 de febrero

16.00 – Villa Mitre - Estudiantes

18.30 – Del Progreso - Ciclista

21.30 – Atenas - Quilmes

Libre: Depo Viedma



Fecha 4

Martes 23 de febrero

16.00 – Estudiantes – Del Progreso

18.30 – Quilmes – Villa Mitre

21.30 – Ciclista – Depo Viedma

Libre: Atenas



Fecha 5

Miércoles 24 de febrero

16.00 – Quilmes - Estudiantes

18.30 – Atenas – Del Progreso

21.30 – Villa Mitre – Depo Viedma

Libre: Ciclista.